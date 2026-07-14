Quién es Mar Cosca, la influencer con la que vinculan a Cachete Sierra tras su separación con Fio Giménez El actor quedó envuelto en fuertes rumores en el exterior y las versiones sobre este romance no tardaron en sacudir al mundo del espectáculo. Agregar C5N en









Los rumores vinculan al actor con la influencer.

Mientras disfruta de su estadía en Estados Unidos alentando a la Selección en el Mundial 2026, Agustín "Cachete" Sierra quedó en el ojo de la tormenta mediática por motivos alejados del fútbol. En las últimas horas, comenzaron a correr fuertes versiones que asocian de manera sentimental al actor con Mar Cosca, una conocida creadora de contenido que se encuentra en el mismo destino.

El dato, difundido por Paparazzi desde Miami, sumó un condimento llamativo que encendió las alarmas de la farándula. Trascendió que la influencer mantiene un excelente vínculo con Fiorela “Fio” Giménez, la expareja del propio artista, lo que le agrega una alta cuota de sorpresa y suspicacia al romance. Este inesperado lazo entre ambas mujeres no tardó en revolucionar las redes sociales, donde los seguidores de la expareja comenzaron a tejer todo tipo de teorías sobre cómo se habrá tomado "Fio" la noticia del acercamiento en tierras norteamericanas.

Los rumores cobraron fuerza luego de que ambos fueran vistos compartiendo distintos momentos de mucha complicidad en las inmediaciones de los estadios del certamen deportivo. Incluso, según detallaron las versiones del entorno, se los vio muy juntos en la cancha, al punto de que el actor la habría llevado sobre sus hombros durante los festejos de un partido.

Quién es Mar Cosca, el supuesto nuevo amor de Cachete Sierra La joven Mar Cosca es una reconocida creadora de contenido y modelo local que logró una gran popularidad a través de plataformas como Instagram y TikTok. Con un estilo centrado en el humor, las vivencias diarias y las tendencias de moda, logró consolidar un fuerte lazo con el público juvenil, convirtiéndose en una figura recurrente dentro del ecosistema del entretenimiento en redes.

Las versiones sobre este romance cobraron fuerza luego de que ambos coincidieran en el marco de las activaciones de marketing y coberturas especiales realizadas en Estados Unidos. Los testigos señalan que, a raíz de compartir intensas jornadas de trabajo y eventos comerciales compartidos, nació una complicidad evidente que rápidamente encendió las alarmas y dio pie a las primeras sospechas de noviazgo.

El actor, que siempre ha mantenido un perfil muy alto en los medios de comunicación y una activa vida sentimental bajo el radar de la prensa, se mostró muy cómodo compartiendo espacios comunes con la influencer. Quienes estuvieron presentes en los eventos norteamericanos aseguran que la química entre ambos fue inmediata, destacando risas compartidas y miradas cómplices que no pasaron desapercibidas para los fotógrafos del lugar. Esta complicidad inicial fue el detonante para que los programas de espectáculos pusieran el foco sobre ellos de manera inmediata. Por el momento, ni el ex Casi Ángeles ni la creadora de contenido han salido a blanquear o desmentir formalmente el romance, optando por un hermetismo que solo agiganta las expectativas de sus fanáticos. Mientras las redes sociales se inundan de capturas de pantalla analizando cada uno de sus movimientos digitales, el entorno de ambos prefiere hablar de una "muy buena amistad" en pleno desarrollo.