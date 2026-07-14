14 de julio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara otro custodio personal

Julio César Soria, quien vivía con el exjugador en su casa de Tigre, será uno de los últimos que testificará sobre los días en la internación domiciliaria. Es el único testigo convocado por la fiscalía, luego del debate oral.

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Declara un custodio de Maradona.

Declara un custodio de Maradona.

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El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este martes con la declaración del custodio personal, Julio César Soria, quien estuvo presente en los últimos días con vida del exjugador en la casa en el partido de Tigre. Fue el único convocado por la fiscalía.

Mauricio Novelli junto a Javier Milei.
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Soria había visitado al paciente en la residencia del barrio cerrado San Andrés, donde permaneció hasta recibir el alta por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Se espera que Soria recuerde el estado de ánimo del futbolista y la atención que recibía por parte de los enfermeros, incluso saber si se comunicaba con Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz. El custodio alternaba con Coria y Domínguez en la casa de Benavidez.

Coria declaró el jueves en San Isidro, tras haber sido detenido por falso testimonio. Le practicó manibras de reanimación cardiopulmonar el 25 de diciembre de 2020, cuando falleció, y recordó que el 24 fue al baño para higienizarse.

Las mismas preguntas se le hicieron a Coria en los tribunales de San Isidro ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. En tanto, allegados a la defensa de Díaz, el especialista en el tratamiento de adicciones, consignaron que el imputado podría volver a comparecer el jueves 15.

Qué cargos enfrentan los imputados por la muerte de Diego Maradona

El médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; Luque, Cosachov y Díaz se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares, proceso que está demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

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