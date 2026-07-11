"¡Fui Dios!": el romance secreto de Graciela Alfano con Diego Maradona que terminó con un "milagro"

Graciela Alfano contó su verdad sobre el romance entre ella y Diego Maradona que ocurrió en los años 80, cuando el Diez la vio personalmente y la caratuló como "la mujer más linda del mundo". La exvedette habló del futbolista en un stream y recordó: "¡Fui Dios!", con un guiño hacia el histórico jugador.
La mediática dejó en silencio a Julieta Poggio cuando le preguntó si en algún momento había sido "botinera" y, fiel a su estilo frontal, lanzó: "¿Pero Maradona, mami? ¿Vos sabés lo que hice yo con la pierna izquierda del capitán? Olvidate. Yo soy Dios".
El panel de Resumido escuchó con atención la historia que unió a la exmodelo con Maradona, ya que el papá de ella había sido presidente de Racing. "Me encanta, pero no me da bola", había confesado el futbolista en aquel entonces.
Después, en los 90, se vieron personalmente en El Periscopio, donde ella era la co-conductora junto a Carlos Monti, y Diego estuvo como invitado en el piso. A las 4 de la mañana, el seguridad del edificio le avisó a Alfano que Maradona la esperaba abajo, adentro de una camioneta y con un oso gigante que decía "te amo".
Según se encargó de aclarar la famosa, pasaron dos horas charlando en plena madrugada. En un momento, "El Pelusa" le reclamó entre risas: "¿Te das cuenta de que todo el mundo cree que tuvimos algo y somos los únicos dos bolu... que no participamos de la fantasía?". Pero esa noche no pasó nada.
El brillante millonario y un "milagro" de salud
Al final hubo un encuentro íntimo, coordinado por Guillermo Cóppola, en donde "El Diego" le regaló un brillante de 25 mil dólares. Ella no lo usó porque no le gustaba lucir algo que no se había comprado ella misma, pero al final cambió de opinión: "Pensá que te puse un pedazo de mi corazón", le suplicó el Diez.
Alfano relató que un día fue a hacerse una ecografía de rutina y descubrió que había perdido la valiosa joya. En ese mismo estudio médico, los profesionales le detectaron dos tumores, aunque resultaron ser benignos. "Siempre digo que Diego se llevó el brillante y los tumores", cerró la celebridad argentina.