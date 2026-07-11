"¡Fui Dios!": el romance secreto de Graciela Alfano con Diego Maradona que terminó con un "milagro" La exvedette reveló a Julieta Poggio detalles inéditos de una noche con el Diez, el millonario regalo que le hizo y el místico desenlace con la pieza de 25 mil dólares. Agregar C5N en









Alfano dio detalles de su relación amorosa con Maradona. Redes Sociales / Imagen realizada con IA

Graciela Alfano contó su verdad sobre el romance entre ella y Diego Maradona que ocurrió en los años 80, cuando el Diez la vio personalmente y la caratuló como "la mujer más linda del mundo". La exvedette habló del futbolista en un stream y recordó: "¡Fui Dios!", con un guiño hacia el histórico jugador.

La mediática dejó en silencio a Julieta Poggio cuando le preguntó si en algún momento había sido "botinera" y, fiel a su estilo frontal, lanzó: "¿Pero Maradona, mami? ¿Vos sabés lo que hice yo con la pierna izquierda del capitán? Olvidate. Yo soy Dios".

El panel de Resumido escuchó con atención la historia que unió a la exmodelo con Maradona, ya que el papá de ella había sido presidente de Racing. "Me encanta, pero no me da bola", había confesado el futbolista en aquel entonces.

Después, en los 90, se vieron personalmente en El Periscopio, donde ella era la co-conductora junto a Carlos Monti, y Diego estuvo como invitado en el piso. A las 4 de la mañana, el seguridad del edificio le avisó a Alfano que Maradona la esperaba abajo, adentro de una camioneta y con un oso gigante que decía "te amo".

Según se encargó de aclarar la famosa, pasaron dos horas charlando en plena madrugada. En un momento, "El Pelusa" le reclamó entre risas: "¿Te das cuenta de que todo el mundo cree que tuvimos algo y somos los únicos dos bolu... que no participamos de la fantasía?". Pero esa noche no pasó nada.