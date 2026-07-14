A qué hora juega Francia vs. España, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo Los galos van en busca de su tercera final consecutiva ante la Roja, que quiere volver a disputar el partido definitorio después de 16 años. El duelo, además, es una reedición de las semifinales de la Euro 2024. Por Agregar C5N en









España y Francia jugarán la primera semifinal del Mundial 2026.

Las selecciones de Francia y España jugarán este martes en Dallas la primera semifinal del Mundial 2026, en busca del primer lugar en la final. El ganador se enfrentará al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

El choque será como una final adelantada ya que jugarán dos de las mayores candidatas a ganar la Copa del Mundo, por lo que promete ser más que entretenido en el juego ya que ambos equipos tienen grandes figuras en la que se destacan Kylian Mbappé en los franceses y Lamine Yamal en los españoles.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan a este encuentro en un nivel superlativo en cuanto al juego y contundencia a la hora de marca ya que prácticamente no sufrió ante ningún oponente y con puntaje perfecto: en la fase de grupos, los galos golearon 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, para finalmente en las instancias de eliminación directa ganarles 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos.

Mbappé está en su mejor momento y pelea, junto a Lionel Messi, para ser el máximo artillero de este Mundial con ocho goles cada uno. Sin embargo, los bleus también tiene grandes jugadores como Michael Olise, quien entregó cinco asistencias, y Ousmane Dembélé, que convirtió cinco goles y repartió otros tres pases gol.

Por su parte, los españoles tuvieron un camino sin tantas goleadas. Si bien el arquero Unain Simón recibió tan solo un tanto en toda la competencia mundialista, el equipo tuvo una participación más discreta con altibajos en el juego. Durante la fase de grupos igualaron con la sorpresa, Cabo Verde, luego lograron golear a Arabia Saudita por 4 a 0 y en la última fecha le ganaron por la mínima diferencia a Uruguay.