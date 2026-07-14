Así fue la escandalosa reacción de Zoe Bogach tras la eliminación de Manu Ibero en Gran Hermano Tras la última e importante gala del famoso programa televisivo, la expareja del reciente expulsado dio la nota. Agregar C5N en









Así reaccionó la exparticipante a la salida de su ex pareja.

Luego de ser desvinculada del canal de streaming oficial de Telefe bajo argumentos que no la convencieron, Zoe Bogach apuntó a que su salida real se debió a sus reiterados dardos virtuales contra Manu Ibero, su exnovio y ahora exparticipante del reality. Sin embargo, tras confirmarse la salida de él por el voto telefónico en la última gala, la exparticipante no ocultó su felicidad y arengó con todo a los seguidores que se encontraban en la tribuna del canal: "Griten por mi que no puedo estar ahí".

Lejos de llamarse al silencio, la joven se volcó por completo a su perfil de X para interactuar con su comunidad y celebrar el veredicto negativo del público. Desde allí, se encargó de replicar y validar tanto las muestras de cariño de sus fanáticos como los comentarios más picantes contra el reciente eliminado, dejando en claro su postura en esta guerra mediática.

Con una fuerte dosis de ironía, la mediática se lamentó por no haber podido presenciar el momento de la salida en vivo y aprovechó para reflotar el burlón sobrenombre con el que los usuarios bautizaron a su expareja en las plataformas digitales. "No puedo creerlo. Todo valió la pena. Qué ganas de estar ahí... lástima que no pude ir con budín y pochoclos", disparó muy picante para coronar su festejo.

Por cuánto se fue Manu Ibero de Gran Hermano Manuel Ibero fue eliminado de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras obtener el 51,2% de los votos del público en su contra. El participante oriundo de Zárate abandonó el reality de Telefe este lunes en un mano a mano extremadamente ajustado. Su rival directa en la definición fue Luana Fernández, quien logró asegurar su permanencia dentro del juego al recibir el 48,8% de los votos restantes.

La salida de Manu ocurrió durante la 21° gala de eliminación, la cual mantuvo en vilo a la audiencia debido a una multitudinaria placa negativa original de la que se fueron salvando progresivamente los demás nominados. El conductor Santiago del Moro anunció la resolución definitiva minutos antes de las 23:30 horas. El veredicto marcó un récord de sintonía en la televisión argentina, posicionando al programa como lo más visto de la jornada con picos de 12.6 puntos de rating.

El participante cerró un ciclo de 141 días de convivencia con un picante discurso antes de cruzar la famosa puerta de salida. Mientras saludaba a sus compañeros en medio de un clima de extrema tensión, lanzó una frase categórica que sacudió la interna de la casa: "Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco". Su partida obligó a una reconfiguración completa en los grupos y en las estrategias de juego de cara a la recta final de la competencia.