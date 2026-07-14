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La figura de Telefe que tomó una decisión contundente tras ser desvinculada del canal

Una reconocida influencer hizo un cambio drástico después de una polémica salida de un programa de la señal.

En uno de los programas que esta señal emite en streaming hubo una salida que provocó revuelo.
En uno de los programas que esta señal emite en streaming hubo una salida que provocó revuelo.

La salida de Zoe Bogach del streaming La Jugada, vinculado a Telefe y al universo de Gran Hermano Generación Dorada, continúa generando repercusiones este martes. La desvinculación de la ex participante del reality se produjo en medio de una fuerte controversia por sus intervenciones públicas y por la campaña que impulsó contra su expareja, Manuel Ibero, uno de los participantes del programa.

Los rumores vinculan al actor con la influencer.
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Horas después de conocerse su salida del canal y tras una jornada marcada por la eliminación de Ibero del reality, la influencer volvió a quedar en el centro de la escena por una determinación que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores y que fue interpretada como una respuesta al fuerte nivel de exposición pública que atraviesa.

La decisión que tomó Zoe Bogach tras ser desvinculada de Telefe

La decisión fue clara: Zoe Bogach puso su cuenta oficial de Instagram en modo privado, restringiendo el acceso únicamente a quienes ya eran sus seguidores. La medida llegó luego de varias horas de intensa actividad en redes sociales, donde recibió numerosas críticas, cuestionamientos y mensajes negativos tras confirmarse su desvinculación de La Jugada y la eliminación de Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada.

Zoe le puso

Zoe le puso "candadito" a su cuenta de Instagram.

La determinación se produjo después de uno de los días más complejos para la influencer. Según trascendió, las autoridades de Telefe resolvieron apartarla del streaming luego de una serie de actitudes y comentarios que no habrían sido bien recibidos dentro del canal. Distintas versiones indican que su campaña pública contra Manuel Ibero fue uno de los elementos que profundizaron el conflicto que terminó con su salida del proyecto. Sin embargo, el canal no difundió un comunicado oficial explicando los motivos de la desvinculación.

En las horas previas, Bogach también había realizado un fuerte descargo público. La ex participante sostuvo: "No termino de entender la decisión y me parece injusta". Posteriormente aseguró que recibió asesoramiento legal sobre la forma en que debía formalizarse su desvinculación. Incluso explicó: "Por lo que tengo entendido y según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo".

La situación escaló aún más cuando la influencer transmitió en vivo desde las inmediaciones de Telefe y denunció que no le permitieron ingresar al edificio. Entre lágrimas calificó el episodio como un "destrato", mientras esperaba obtener una notificación formal sobre su situación laboral. Ese episodio multiplicó las repercusiones en redes sociales y profundizó el debate entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron sus recientes actitudes públicas.

Manuel Ibero fue eliminado de la casa más famosa.

Manuel Ibero fue eliminado de la casa más famosa.

La eliminación de Manuel Ibero del reality volvió a colocar a ambos en el centro de la conversación. Durante los días previos, Zoe había impulsado en redes sociales distintas publicaciones alentando el voto para sacar a su expareja del programa. Incluso, antes de la gala escribió en la red social X "No pude ir a la gala con budín y pochoclos", una frase que hacía referencia al apodo con el que era identificado Ibero dentro del ciclo y que recibió numerosas críticas por parte de los usuarios.

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