14 de julio de 2026 Inicio
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El INDEC dará a conocer la de inflación de junio: crece la expectativa por perforar el 2%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al sexto mes de 2026. Aseguran que la cifra estará impulsada por aumentos en las prepagas y el transporte público.

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Se conoce la inflación de junio.

Se conoce la inflación de junio.

Imagen creada con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes la inflación de junio. Los analistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio perforará la barrera del 2% por primera vez en diez meses, consolidando la tendencia de desaceleración del programa macroeconómico del Gobierno.

El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.
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El optimismo técnico se sustenta en el indicador de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que para el sexto mes del año se ubicó en el 1,8%, impulsado principalmente por el arrastre de los costos de vivienda, la actualización de las tarifas del transporte público y los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

La dinámica de los precios: expensas, transporte y alimentos

De acuerdo con el análisis de los ponderadores sectoriales, la inflación núcleo y los precios regulados mostraron comportamientos dispares que terminaron equilibrando el promedio general. En lo que respecta a vivienda y servicios, el incremento de los salarios y los bonos otorgados a los encargados de edificios impactaron de forma directa en el valor de las expensas, presionando el costo de mantenimiento del hogar.

En cuanto al transporte, esta categoría se ubicó por encima del promedio general debido al ajuste en los boletos de colectivos y subtes, sumado al impacto del incremento del 15% aplicado a las tarifas de trenes a mediados de junio.

El rubro de bienes estacionales avanzó un marginal 0,1% en la medición porteña. Si bien las verduras registraron un alza del 5,9% y la carne se mantuvo estable, la retracción en los precios de las frutas, la indumentaria y los pasajes aéreos compensaron la suba.

Expectativa en el Gobierno por la cifra de inflaci&oacute;n de junio.

Expectativa en el Gobierno por la cifra de inflación de junio.

Las consultoras estiman que la inflación podría ser menor al 2%

Aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) emitido por el Banco Central estimaba una inflación en torno al 2%, los datos de las últimas semanas llevaron a las principales firmas de consultoría económica a recalibrar a la baja sus planillas de previsión.

Según coinciden los economistas Rocío Bisang (GMA Capital) y Mariano Ortiz Villafañe (Aldazabal), el IPC nacional consolidado podría situarse en el 1,7%.

Por su parte, firmas de análisis como EcoGo, C&T Asesores Económicos y Equilibra estiman que la cifra oficial se fijará en un 1,9%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso sitúa su previsión en el 1,8%.

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