Un hombre apuñaló a tres mujeres en París y al ser detenido afirmó: "Es Alá quien me lo ordenó" Un policía fuera de servicio,un joven y un mozo redujeron al responsable del ataque en la estación de subte Porte de Clichy. El alcalde del distrito XVII, Geoffroy Boulard, reveló que una de las mujeres heridas está embarazada. El antecedente de 2025. Por Agregar C5N en









La Policía en la estación de subte Porte de Clichy en el distrito XVII. X @geoffroyboulard

Un hombre apuñaló a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en la estación de subte Porte de Clichy, al noroeste de París, y fue reducido por un policía fuera de servicio, un joven que lo derribó al golpearlo con su valija y un mozo que le colocó una silla encima hasta que llegó la Policía, según detalló Kheira Dellabed, una camarera de 54 años que trabaja a pocos metros de la estación.

Según Reuters y AFP, en un video registrado por testigos durante la detención se escucha al sospechoso decir mientras permanece reducido en el suelo: "Es Alá quien me lo ordenó".

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, aseguró en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de las víctimas, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta". El alcalde del distrito XVII, Geoffroy Boulard, reveló que una de las mujeres heridas está embarazada y agradeció la "sangre fría" de quienes intervinieron para detener al atacante.

Avenue de Clichy #Paris17 après l’attaque au couteau d’un individu rapidement interpellé qui a blessé trois femmes prises en charge dans les hôpitaux dont une femme enceinte.

Je salue le sang-froid, le courage et l’action immédiate d’un policier (hors service) et de passants. pic.twitter.com/egtvwykGEa — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) July 27, 2026 Núñez, que comparecía al término del Consejo de Ministros, precisó que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11:30 hora local en torno a la estación de subte mencionada. El funcionario pidió prudencia a la hora de avanzar las posibles motivaciones de su acción, señaló que sus primeras explicaciones eran "incoherentes" e insistió en que serán las autoridades judiciales las que determinarán el móvil del suceso.

Además, el hombre detenido proporcionó una identidad a la Policía que debe ser verificada porque no contaba con documentos que acreditaran que fuera quien dijo ser.

Otras tres mujeres fueron apuñaladas en el subte de París en 2025 El ataque en Porte de Clichy es similar a otro perpetrado por un hombre de 25 años hace ocho meses en la línea 3 del subte parisino en las estaciones République, Arts et Métiers y Opéra, ubicadas en el centro de la ciudad, según confirmó la Autoridad Autónoma de Transportes de París (RATP). El joven apuñaló con un cuchillo a tres mujeres, pero su aprehensión luego fue suspendida por motivos psiquiátricos.