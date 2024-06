La comedia argentina de Netflix con capítulos de 25 minutos para morirse de risa

La comedia argentina de Netflix con capítulos de 25 minutos: no parás de reír.

Es una serie de comedia semi biográfica en la que el comediante y personalidad de radio Sebastián, interpretado por Wainraich, navega los obstáculos de su vida adulta con escenas para no parar de reír.

CASI FELIZ- NETFLIX

Sinopsis de Casi feliz, una comedia argentina en Netflix

La trama se centra en Sebastián, fanático de Atlanta, conductor de un programa de éxito a la tarde, la gente lo para por la calle, tiene dos hijos y hace monólogos. Con una discreta fama intenta orientarse en el mundo al tiempo que se ocupa de su ex esposa (de quien sigue enamorado).

Pese a ser un exitoso conductor, Sebastián no encuentra la felicidad por la difícil relación con el amor de su vida y una lista larga de inseguridades, simplemente no consigue encontrar la alegría en su vida casi perfecta.

El divorcio es reciente y su ex esposa Pilar lo sigue movilizando. Ese escenario servirá para contar otros aspectos en los que Sebastián está “quedado”, como se lo repiten a diario. Acepta trabajos que no hubiese querido hacer y se encuentra con aspectos de su historia que le devuelven una imagen no muy grata de sí mismo.

Tráiler de Casi feliz

Reparto de Casi feliz

Esta entretenida historia tiene como protagonistas a los siguientes actores: