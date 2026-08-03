El riesgo país bajó cerca de los 410 puntos y los bonos en dólares subieron hasta 1,1% El indicador medido por J.P. Morgan bajó un 5,4%, mientras que los ADRs cotizaron con tendencias mixtas en Wall Street. Se trataron de los primeros movimientos de agosto después de un julio volátil. Por Agregar C5N en









El riesgo país se situó a la baja.

Los bonos soberanos en dólares aumentaron hasta un 1,1% este lunes y el riesgo país bajó un 5,4% hasta cerca de los 410 puntos, por lo que alcanzó mínimos en casi tres semanas. Los movimientos en Wall Street inauguraron agosto después de que en julio registraran variaciones volátiles.

Las subas de los títulos en moneda extranjera fueron encabezadas por el Global 2041, mientras que por detrás se ubicaron el Global 2035 (+1,1%) y el Global 2038 (+1%). Por su parte, el riesgo país finalizó la jornada cerca de los 411 puntos básicos luego de que creciera casi un 2% en julio.

El riesgo país se situó a la baja. Redes sociales En tal sentido, los ADRs cotizaron dispares en Wall Street ya que Grupo Financiero Galicia lideró los crecimientos con un aumento de un 1,6% e YPF encabezó las caídas con un 2,8%. Además, el S&P Merval perdió 0,5% a 3.274.443,2100 puntos en pesos, mientras que en dólares también lo hizo un 0,5% a 2.077,30.

En tanto, el REPO promedió alrededor del 23% y los bonos se situaron mixtos con mejor tono en la tasa fija y más pesada la CER, donde la primera creció un promedio de 0,16% con el tramo corto en 1.8% TEM y el resto de la curva alrededor de un 2%. "La CER cerró prácticamente neutral (-0.01% en promedio) con rendimientos del +3.6% al +8.4% para el tramo post 2026. El nuevo Dual TMVE8 se negocia en torno a TAMAR +6.6%, cerca del nivel de salida de la licitación", marcaron desde Proficio Investment.

El dólar oficial empezó agosto a la suba y cerró a $1.515 El dólar oficial cotizó este lunes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana en la que cayó $10, marcada por la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a la vez cerró julio con un alza acumulada de $10.