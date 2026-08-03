3 de agosto de 2026 Inicio
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El riesgo país bajó cerca de los 410 puntos y los bonos en dólares subieron hasta 1,1%

El indicador medido por J.P. Morgan bajó un 5,4%, mientras que los ADRs cotizaron con tendencias mixtas en Wall Street. Se trataron de los primeros movimientos de agosto después de un julio volátil.

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El riesgo país se situó a la baja.

El riesgo país se situó a la baja.

Los bonos soberanos en dólares aumentaron hasta un 1,1% este lunes y el riesgo país bajó un 5,4% hasta cerca de los 410 puntos, por lo que alcanzó mínimos en casi tres semanas. Los movimientos en Wall Street inauguraron agosto después de que en julio registraran variaciones volátiles.

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Las subas de los títulos en moneda extranjera fueron encabezadas por el Global 2041, mientras que por detrás se ubicaron el Global 2035 (+1,1%) y el Global 2038 (+1%). Por su parte, el riesgo país finalizó la jornada cerca de los 411 puntos básicos luego de que creciera casi un 2% en julio.

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El riesgo país se situó a la baja.

En tal sentido, los ADRs cotizaron dispares en Wall Street ya que Grupo Financiero Galicia lideró los crecimientos con un aumento de un 1,6% e YPF encabezó las caídas con un 2,8%. Además, el S&P Merval perdió 0,5% a 3.274.443,2100 puntos en pesos, mientras que en dólares también lo hizo un 0,5% a 2.077,30.

En tanto, el REPO promedió alrededor del 23% y los bonos se situaron mixtos con mejor tono en la tasa fija y más pesada la CER, donde la primera creció un promedio de 0,16% con el tramo corto en 1.8% TEM y el resto de la curva alrededor de un 2%. "La CER cerró prácticamente neutral (-0.01% en promedio) con rendimientos del +3.6% al +8.4% para el tramo post 2026. El nuevo Dual TMVE8 se negocia en torno a TAMAR +6.6%, cerca del nivel de salida de la licitación", marcaron desde Proficio Investment.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

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