La actriz China Suárez decidió irse a vivir con Mauro Icardi a Turquía y se reveló que su hija Rufina fue anotada en un colegio , por lo que el actor Nicolás Cabré ya no convivirá con su pequeña y se deberá esperar a los próximos días para entender cómo fue la negociación .

La China Suárez reveló por qué no publicó un mensaje para Cris Morena: "Se cagan en el sufrimiento..."

Y lo más llamativo de todo esto es que Amancio y Magnolia. los hijos de Benjamín Vicuña. no se quedarán, sino que regresarán a Argentina en los próximos días. Ante esto, Paula Varela agregó: "Vuelven con la mamá de Eugenia, ella no va a volver por ahora y no tiene prevista una vuelta. Sería de aquí en más la mamá de Eugenia la encargada de llevar y traer a los chicos".

Embed - "La China" Suárez tomó una drástica decisión: Rufina Cabré comienza el colegio en Turquía

Por el momento se desconoce cómo hizo la China Suárez para conseguir el sí de Nicolás Cabré, ya que recientemente le revocó el permiso de viajes sin aviso y esto parecía anticipar una ruptura de su vínculo parental. Ahora se deberá esperar y hay muchas dudas con respecto a toda la situación.

La China Suárez reveló por qué no publicó un mensaje para Cris Morena: "Se cagan en el sufrimiento..."

La actriz y modelo China Suárez se hartó de las constantes críticas y decidió revelar por qué no compartió ningún mensaje público para la productora Cris Morena luego de lo que fue la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich en Miami.