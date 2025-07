Nicolás Cabré se sumó a Benjamín Vicuña y también revocó el permiso a la China Suárez

Por el lado de Pablo Layús, el mismo señaló: "Cada vez que tengan que hacer un viaje, van a tener que hacer todo un procedimiento, no es que no van a poder. Es para que los papás tengan mayor control". Así, no significa que la actriz no podrá viajar nunca más con Amancio, Magnolia y Rufina, sino que deberá negociar con su respectivo padre.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré se pusieron de acuerdo contra la China Suárez. Redes sociales

Para finalizar, Paula Varela agregó un dato muy polémico: "Me dicen que la China le habría ofrecido a Cabré que no pague más la cuota alimentaria de u$s4 mil a cambio de que le deje llevar a la hija a Turquía. 'Me los mantiene Mauro, dejámela', ¿qué padre, por plata, deja de ver a sus hijos?". Esto provocó nuevas críticas contra Eugenia Suárez, aunque a esta altura ya nada parece sorprender al público.

Embed ÚLTIMO MOMENTO: NICOLÁS CABRÉ LE REVOCA EL PERMISO PERMANENTE A "LA CHINA" SUÁREZ@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/yIEPi5YyYI — América TV (@AmericaTV) July 10, 2025

