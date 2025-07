La China Suárez reveló por qué no publicó un mensaje para Cris Morena: "Se cagan en el sufrimiento..."

La actriz terminó con el misterio y confirmó los motivos por los que no compartió nada en sus redes sociales tras la trágica muerte de Mila Yankelevich.

La actriz y modelo China Suárez se hartó de las constantes críticas y decidió revelar por qué no compartió ningún mensaje público para la productora Cris Morena luego de lo que fue la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich en Miami .

Por otro lado, explicó por qué no compartió ningún mensaje en sus redes sociales: "Nunca me voy a subir a ese tren. Acá lo importante no es 'qué famoso se pronunció públicamente sobre tal tragedia'. Hay cosas que se manejan en privado, aunque cueste creerlo. Saludos". Así, dejó en claro que se comunicó con la productora por mensajes en lugar de con un posteo en su Instagram.

Embed Indignación es ver como una vez más, tantos se cagan en el sufrimiento de una madre, abuela, padre, hermanos, regodeándose en el dolor, fomentando el morbo. Nunca me voy a subir a ese tren. Acá lo importante no es “qué famoso se pronunció públicamente sobre tal tragedia”. Hay… — China Suarez (@chinasuarez) July 31, 2025

Por mencionar algunos actores y actrices más de la telenovela Casi ángeles, Lali Espósito, Emilia Attias, Gimena Accardi y Gastón Dalmau tampoco compartieron un mensaje público para Cris Morena. Pero, por alguna razón, la China Suárez fue la única apuntada y esto fue lo que terminó por generar su explosión en redes sociales contra TN.

