Pese al escándalo de la supuesta infidelidad por parte de Mauro Icardi a Eugenia “China” Suárez, una de las abogadas del delantero sembró una bomba para despejar rumores. ¿Hay casamiento?

La letrada, Lara Piro , no se quedó callada a los rumores que viene creciendo desde hace varios meses sobre la relación de la actriz y el futbolista de Galatasaray, que, a juzgar por sus palabras, siguen cada vez más fuerte y están más enamorados que nunca.

Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa (Telefe), primero se pronunció por los supuestos llamados y chats entre su defendido y Wanda Nara, pero desmintió categóricamente un acercamiento entre ellos.

“Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”, indicó y aseguró con contundencia: “Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia . Está más que claro que la historia está terminada”.

Por otro lado, cuando la conductora Georgina Barbarossa hizo mención a que en el reciente posteo para desmentir algún tipo de infidelidad a Suárez y la menciona como ‘mi futura mujer’, no dudó en consultar: “¿Se van a casar?” . La respuesta de Piro sorprendió a todos.

“Tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”, lanzó la abogada y aprovechó para bromear: “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez vuelven a ser el centro del escándalo por un video que se viralizó en redes, donde el futbolista aparece a los besos en Turquía con otra mujer, mientras la actriz está en Argentina promocionando su nueva serie.

En las imágenes sobre la presunta infidelidad del delantero del Galatasaray, se lo ve en un boliche, bailando junto a un grupo de personas, y después se hace foco en el hombre y una mujer que se besan.

La secuencia circuló en las redes y especialmente en X, donde se ve a una persona muy parecida al futbolista en una actitud muy cariñosa con una mujer morocha. Aunque hay poca luz se ve que se besan.