Fuerte cruce entre la China Suárez y Juariu por hostigar a su hija Magnolia: "Hay que ser muy mierda"

La panelista había asegurado que la niña utilizaba una malla de una de las hijas de Mauro Icardi durante su cumpleaños y que Isabella lo vio en las redes sociales, por lo que se puso mal.

Eugenia “La China” Suárez apuntó duramente contra Victoria Braier, más conocida como Juariu, acusándola de difundir falsa información y de hostigar a su hija, Magnolia. La panelista no se quedó callada y se defendió. ¿Qué pasó?

La China Suárez y Magnolia Vicuña
Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

El escándalo se dio en medio de las celebraciones del cumpleaños número 8 de la niña que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña. Es que, en base a ello, Juariu había publicado en sus redes sociales detalles sobre los festejos de la pequeña.

La periodista dio por sentado que la cumpleañera habría usado un traje de baño idéntico al de Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, e incluso sugirió que podría tratarse del mismo. “Era un regalo de Icardi a Isi. Parece que ella lo vio todo por TikTok y se puso mal”, indicó la panelista de Cortá por Lozano.

Frente a dicha versión, la también cantante no se quedó callada y estalló de manera pública. “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”, lanzó Suárez sin pelos en la lengua y totalmente furiosa.

Más allá de que no aclaró qué fue lo que realmente sucedió con la prenda veraniega, insinuó que la periodista fomentaba el bullying a una menor con su información.

La contundente respuesta de Juariu a la China Suárez

Ante la fuerte acusación de la China Suárez, Juariu recurrió también a sus historias de Instagram para responderle a la actriz de la denuncia pública por hostigamiento y bullying contra una niña de 8 años.

Bajo el mismo tono indicó: “Eugenia Suárez, alias ‘La China’ me acusa de hostigar. Solo di información. No hablo de los menores, sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial”.

En esa misma línea fue más fuerte y apuntó contra la propia protagonista de la serie La hija del Fuego: “Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.

