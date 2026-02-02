La recaudación tributaria tuvo una caída real del 7,6% en el primer mes del año

ARCA informó que se recaudaron $18.337.625 en enero. Si bien el incremento nominal fue del 22%, la cifra se ubicó por debajo de la evolución de precios del periodo. La baja en el consumo afectó el desempeño del IVA y generó una merma en los recursos coparticipables que perciben las provincias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este lunes que la recaudación tributaria de enero fue de $18.337.625 , lo que representa una caída del 7,6% en términos reales respecto al año anterior. Si bien el incremento nominal fue del 22%, la cifra se ubicó por debajo de la evolución de precios del periodo.

El resultado responde a la fuerte retracción de los ingresos provenientes del IVA , afectada por el actual contexto de menor actividad económica. Este retroceso en el principal impuesto al consumo fue el factor determinante para explicar el desempeño negativo de las arcas públicas durante el inicio de 2026.

La disminución de los recursos impactó directamente en los envíos de coparticipación a las provincias , que sufrieron una baja del orden del 8% , una realidad que condiciona la capacidad financiera de los distritos y eleva la tensión en el mapa político nacional.

El nuevo escenario fiscal complica las negociaciones del Gobierno con los mandatarios provinciales por la Reforma Laboral, un debate que contempla una rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, en un momento donde las jurisdicciones del interior reclaman compensaciones ante la erosión de sus ingresos.

Según informó Ámbito, según los datos de ARCA, la caída se produjo además por la merma en los ingresos de derechos de importación, que en 2025 registraron un fuerte incremento.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) reportó ingresos por $6,2 billones (+16,4% en términos nominales), mientras que el Impuesto a las Ganancias aportó $3,4 billones (+32.4%) y el Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios $1,4 billones (+31,9%).

La recaudación de la Seguridad Social fue de $5,4 billones (+27%) y los derechos de exportación representaron $426.834 millones (+21%), influenciado por la rebaja de retenciones al agro. En tanto, los derechos de importación reportaron $571.440 millones (+14,8%) y el Impuesto a los Bienes Personales generó $54.758 millones (+14,2%).

Según datos oficiales difundidos este viernes por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación total del 2025 alcanzó los $183.109.217 millones, lo que significó un aumento interanual del 39,4%. Los ingresos tributarios del Estado le ganaron a la inflación que cerró el año con un alza del 31%.

Desde el ARCA señalaron que el crecimiento de la recaudación tributaria estuvo principalmente impulsado por el impuesto a las ganancias que tuvo retenciones impositivas más altas, mayores ingresos del IVA impositivo, el impuesto al cheque y Seguridad Social por el crecimiento de la remuneración bruta promedio. Además, el Gobierno tuvo un impulso gracias a la tributo aduanero vinculado a las importaciones y que estuvo favorecida por el tipo de cambio en relación al dólar.

En la vereda contraria, la recaudación impositiva de diciembre perdió contra la inflación. En el último mes, el ingreso tributario fue de $16.527.268, lo que significó un aumento del 27%, en comparación al mismo período del 2024. Sin embargo, se encontró cuatro puntos por debajo de la inflación.

El mes pasado, el IVA Neto tuvo un aumento del 21,5%, el IVA Impositivo del 25,1% y el IVA Aduanero logró un crecimiento del 11,7%. A su vez, el Impuesto a las Ganancias presentó una variación del 43,8% en relación al 2024. Este diciembre representó también la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total.

Entre los motivos de la caída de la recaudación durante diciembre pasado, se registró una enorme pérdida en derechos de exportación, con una baja del 58%, en comparación al mismo período del año anterior, a partir de la eliminación de la carga tributaria al sector agropecuario. Luego, los impuestos internos tuvieron una baja del 25% y Bienes Personales con una caída del 19%.