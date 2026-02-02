2 de febrero de 2026 Inicio
Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto para que el ministro de Economía explique las últimas decisiones del INDEC, incluida la salida de Marco Lavagna y la elección de su sucesor.

El diputado santafesino por Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que el ministro de Economía, Luis Caputo, presente un informe ante la Cámara de Diputados y explique la suspensión de la actualización de la metodología con la que el INDEC mide la inflación y la salida de Marco Lavagna.

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con negociaciones clave del oficialismo por las reformas
El Congreso inicia las sesiones extraordinarias: la agenda y cuándo proyecta el oficialismo la primera sesión

Paulón advirtió en X que el despido de Lavagna por negarse a postergar la implementación de la nueva forma de medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "vulnera la autarquía y autonomía de Instituto, reinstaura dudas sobre la confiabilidad de los índices, muestra una intromisión inadmisible del Ejecutivo, abre la puerta a litigios por bonos atados a inflación y cuestiona la labor de los equipos técnicos que hacen su trabajo con enorme solvencia y honestidad".

Caputo había confirmado en radio Rivadavia que la salida de Lavagna de la dirección del INDEC estuvo ligada a un desacuerdo con el presidente Javier Milei en torno a la medición de la inflación de este mes.

"Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora, pero con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", adelantó Caputo este lunes y ratificó: "Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

Los argumentos de Esteban Paulón

En el proyecto, el diputado remarcó la importancia del IPC y recordó que la Canasta Básica que se utiliza para calcular la inflación "se encuentra basada en patrones de consumo correspondientes a los años 2004 y 2005, lo que genera distorsiones significativas".

"A modo ilustrativo, la canasta vigente incluye bienes como televisores de tubo, telefonía fija o soportes físicos como DVD o casetes, mientras que no contempla gastos que hoy resultan habituales y relevantes, tales como servicios de plataformas digitales, conectividad o nuevas modalidades de consumo vinculadas a los avances tecnológicos", explicó el legislador en el documento.

Debido a esto, Paulón cuestionó "la calidad del dato que se difunde oficialmente" y afirmó que "la nueva canasta basada en la ENGHO 2017/2018 se encuentra técnicamente elaborada y ha sido sometida a pruebas durante un período prolongado".

El proyecto que presentó Esteban Paulón

PEDIDO DE INFORME INDEC (1)

