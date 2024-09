La China Suárez cerró su cuenta de Instagram: "Sé que les parecerá exagerado..."

La China Suárez preocupó a todos con un post enigmático: "No estoy preparada, me niego..."

Luego, tras todo lo que se habló con sus enigmáticos posteos, explicó: "Se que a muchos les parecerá exagerado, pero nadie sabe lo que significaba Apolo para mí. Nadie más que él y yo sabíamos la relación que teníamos". Minutos después de estos mensajes a sus seguidores, desactivó su perfil de Instagram y no dijo nada sobre cuándo podría regresar.

China Suárez abandono Instagram muerte perro La China Suárez se despidió de la red social tras la muerte de su mascota. Capturas Instagram

De igual manera, esto mismo no se repitió con su perfil en X (ex Twitter), ya que esa cuenta permanece disponible pero la China Suárez no le da uso. Incluso, sus últimas publicaciones tienen más de un año y solo regresó en 2024 para quejarse por su servicio de luz con la empresa Edenor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/chinasuarez/status/1756400838069645693&partner=&hide_thread=false @Edenor necesito que se comuniquen urgente conmigo. No puedo comunicarme por ningún medio. Gracias — China Suarez (@chinasuarez) February 10, 2024

