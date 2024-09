Franco Colapinto empezó a "seguir" a la China Suárez y despertó rumores

Ahora los rumores crecen pero entre él y la China Suárez, ya que la influencer Pochi de Gossipeame compartió una captura de pantalla donde el joven había comenzado a seguir en Instagram a la ex Casi Ángeles. "Ni lento ni perezoso... empezó a seguir a la China", decía la imagen que compartió en sus redes a lo que Pochi le añadió un "poderoso el chiquitín".

[AHORA] "Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram": la pícara reacción de Colapinto al enterarse de que lo sigue la "China" Suárez. https://t.co/cS9u6ojaDe pic.twitter.com/0vxPesTrUr — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 6, 2024

Además, la panelista también compartió una recomendación para el joven: "Mi consejo, que no sé si le importa pero igual se lo doy, que se controle, tampoco que se pase de langa porque no está bueno, no tanto, buscaun equilibrio, no lo inflen tanto".

Eso no es todo, sino que en el programa Empezar el Día por Ciudad Magazine, también compartieron la reacción de Colapinto al enterarse que la China Suárez le devolvió el follow, mediante un posteo que después borró. "Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dice alejate... no che", había escrito el piloto de F1, sin embargo lo eliminó tiempo después.