La China Suárez rechazó que su hija trabaje con Cris Morena: qué pasó

La artista China Suárez reveló que su hija no tiene intenciones de destinar su vida en la actuación como lo hizo su madre y también su padre, Nicolás Cabré. Sucede que Cris Morena le pidió que Rufina forme parte de Margarita, la nueva producción, y ella se negó con un argumento claro.

Por su parte, Cabré también es actor y fue galán en muchas tiras, se abocó al humor en otras, pero siempre protagonista en las ficciones argentinas. De hecho, allí conoció a la China y comenzaron su romance del que devino Rufina.

China Suárez Redes sociales

Fue entonces que, con esos antecedentes, la productora le pidió a Rufina: “Me la pidió hace un par de años. Compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘Por favor la quiero a Rufina'. Y fue un rotundo 'no'”.

“La decisión fue de Nico (Cabré), de Rufi y mía. Fue anecdótico porque a Rufi no le interesa. Mi mamá (Marcela Riveiro) todavía me dice ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”, reveló en una entrevista a Clarín.