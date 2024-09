La China Suárez preocupó a todos con un post enigmático: "No estoy preparada, me niego..."

La actriz y cantante Eugenia "China" Suárez compartió dos historias que preocuparon a todos sus fanáticos , ya que no contó detalles sobre qué es lo que la está afectando pero aseguró sentirse muy triste y no estar preparada para confirmar la realidad que le toca atravesar.

Casi 24 horas después, la propia actriz y cantante se tomó una fotografía y preocupó definitivamente a todos. "Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego", confesó para la sorpresa de sus seguidores.

China Suárez publicaciones enigmáticas Las llamativas publicaciones de la China Suárez. Capturas Instagram

Todo esto generó que se ponga su salud en el ojo del público, ya que es algo en lo que coincidieron muchos de sus seguidores teniendo en cuenta las palabras de la China Suárez. De igual manera, se deberá esperar para conocer cuál es su problema, y lo primordial será que no invadan su espacio personal para que ella lo diga cuando esté lista.

La prueba de que la China Suárez volvió con un viejo amor

La artista Eugenia "China" Suárez se separó de Lauty Gram en medio de un escándalo por infidelidad y, lejos de hacerse problema, decidió mirar adelante. En las últimas horas, se la vinculó a una reconocida expareja por su accionar en redes sociales.