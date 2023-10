La China Suárez aprovechó el inicio de octubre con calor para lucirse con una microbikini negral tendencia para el verano.

Eugenia "China" Suárez es una de las artistas argentinas que utiliza sus redes sociales como canales de comunicación para contarle las novedades a sus fans, pero también las utiliza para mostrar sus diferentes looks. En las últimas horas, la China compartió imágenes luciendo una microbikini que rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores apoyando la elección.

387265665_895106608930230_2913075761877249817_n.jpg

Además, lució un nuevo look con flequillo recto y el pelo recogido en un rodete al que agregó una colita de moño como único accesorio. Por otro lado, se destacó otro pequeño detalle: una ceja cortada.

china suarez El look que lució la China Suárez en el inicio de octubre.

Uno de los seguidores de la China escribió: "NAAAAA SOS DEMASIADO PARA ESTE MUNDO", mientras que otro le comentó: "Que linda sos! El flequillo te queda zarpado". Otro fanático de Eugenia agregó: "Hagas lo que te hagas, siempre todo te queda bien".

Pampita aprovechó el calor de México para lucir la moda del verano: microbikini con brillos y color tendencia

Pampita es otra de las modelos que se encuentra en México y desde sus playas lució una particular microbikini. La influencer compartió en sus redes sociales una serie de fotos en donde se la pudo ver con un conjunto disfrutando una tarde en la pileta. Su outfit llamó la atención de sus seguidores, quienes dejaron una gran cantidad de reacciones y comentarios.

Pampita microbikini Instagram

La conductora, como suele suceder, armó un álbum de fotos mostrando detalles de una tarde de relajación en México, país al que viajó para tomarse un descanso laboral. Este carrusel de imágenes en Puerto Escondido, permitió verla vistiendo un look ideal para tomar sol y relajarse en una pileta.

Pampita microbikini Instagram

La modelo eligió para esta producción un conjunto de dos piezas de diferentes diseños que combinaron a la perfección. Para la parte superior optó por un top triangular en color marrón, con brillos y breteles, mientras que para la parte inferior eligió una bombacha diminuta en tono blanco.

Pampita microbikini Instagram

La modelo no es la primera vez que elige los brillos y los breteles para decorar su microbikini, por lo que demuestra que son sus detalles favoritos y que forman parte de la tendencia de la temporada. Este look veraniego ocasionó miles de reacciones por parte de sus fans, quienes dejaron sus "me gusta" y comentarios elogiando su outfit y la pileta donde se sacó las fotos.