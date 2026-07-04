La China Suárez admitió la pelea con Mauro Icardi y reveló cómo se filtró el desencuentro El conflicto, que también involucra a Wanda Nara, sumó nuevas versiones sobre una crisis en la pareja y el origen de la filtración que reavivó la polémica en el mundo del espectáculo. Agregar C5N en









Según distintas versiones periodísticas, el conflicto se habría desatado tras la aparición de Ekaterina Ojeda en un evento donde coincidieron los protagonistas.

La China Suárez y Mauro Icardi quedaron envueltos en una nueva controversia mediática.

Wanda Nara volvió a opinar y sumó tensión al conflicto en redes y televisión.

Ekaterina Ojeda quedó en el centro de las versiones que rodean la discusión.

El entorno del futbolista fue clave en la filtración del episodio, según trascendidos.

Las versiones cruzadas mantienen el tema en agenda mediática constante. La China Suárez admitió la pelea con Mauro Icardi y reveló cómo se filtró el desencuentro; la actriz reconoció que mantuvo una discusión con el futbolista, en medio de versiones cruzadas sobre el motivo del enfrentamiento y su supuesta relación con la modelo Ekaterina Ojeda.

El tema tomó fuerza luego de que en el programa Sálvese quien pueda se mostraran imágenes del delantero junto a sus hijas sin la presencia de la actriz, lo que alimentó rumores sobre una crisis entre ellos. Ademas, la aparición de una influencer en un boliche volvió a captar la mirada de los medios y generó versiones en torno a su vínculo con el futbolista, reavivando las suposiciones sobre tensiones en el romance y alimentando la exposición pública del entorno de la pareja.

La relación entre la modelo y el delantero esta marcada por el escándalo desde sus inicios, generando un fuerte impacto mediático y una constante exposición pública. Desde los primeros rumores, el vínculo estuvo atravesado por versiones cruzadas, conflictos y especulaciones en torno a su evolución, lo que mantuvo al noviazgo en el centro de la atención del mundo del espectáculo y la farándula argentina.

Qué dijo la China Suárez sobre la pelea con Mauro Icardi Según distintas versiones periodísticas, el conflicto se habría desatado tras la aparición de Ekaterina Ojeda en un evento donde coincidieron los protagonistas. A partir de ese episodio, la relación habría atravesado un momento de tensión que derivó en una discusión. De acuerdo con lo trascendido, la actriz habría revisado el teléfono del futbolista, donde habría encontrado mensajes vinculados a la modelo, lo que habría intensificado el enfrentamiento.

El periodista Gustavo Méndez aportó su versión en el streaming La Posta, donde aseguró que la información llegó a los medios a partir de un entorno cercano y no directamente desde los protagonistas. Según su relato, la situación no implicaría una separación definitiva, sino una discusión más dentro de la dinámica de la pareja, aunque con fuerte exposición mediática. Mientras algunos periodistas sostienen que se trató de una crisis más dentro de la relación, otros aseguran que el episodio generó un quiebre momentáneo y una salida temporal de la ex Casi Angeles de la vivienda que compartía con el atacante. Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas extensas sobre lo ocurrido.