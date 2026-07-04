Como son las carteras Louis Vuitton que usa Antonela Roccuzzo y cuánto cuestan La rosarina volvió a marcar tendencia con dos modelos de la prestigiosa marca francesa que eligió para distintas ocasiones. Agregar C5N en









La modelo volvió a destacar, esta vez por sus carteras de lujo. Redes sociales

Antonela Roccuzzo volvió a elegir carteras de Louis Vuitton para dos apariciones recientes.

Uno de los modelos la acompañó durante el exclusivo desfile de la marca en Nueva York.

Días antes, también había lucido otro diseño para alentar a Lionel Messi en un partido del Inter Miami.

Sus carteras se convirtieron en el accesorio protagonista de cada uno de sus looks. Antonela Roccuzzo continúa afianzando su relación con las principales marcas de lujo. La rosarina asistió al reciente desfile de Louis Vuitton en Nueva York, donde compartió evento con figuras internacionales como Anne Hathaway, Cate Blanchett y Zendaya, y lució un conjunto completo de la firma.

Asistió al desfile de la marca realizado en Nueva York. Redes sociales Además de su presencia en el desfile, días antes también había captado todas las miradas al asistir a un partido con una cartera de la misma firma, un accesorio que rápidamente se destacó entre su look. Con estas elecciones, volvió a confirmar su preferencia por los diseños de lujo y el estilo sofisticado que suele mostrar en cada una de sus apariciones públicas.

Qué valor alcanzan las carteras Louis Vuitton de Antonela Roccuzzo Para asistir al desfile, la modelo apostó por un look de sastrería en azul marino que complementó con una cartera a tono de la misma firma. El accesorio elegido fue el modelo Capucines MM, uno de los diseños más emblemáticos de Louis Vuitton, cuyo nombre hace referencia a la Rue des Capucines de París, la calle donde la marca inauguró su primera tienda en 1854.

La cartera a tono con el look. Redes sociales Esta versión del modelo incorpora la cadena Infinity galvanizada de la Maison, decorada con las tradicionales flores del monograma que identifican a la firma. También luce las clásicas iniciales LV en el frente y está confeccionada en piel Taurillon, uno de los materiales característicos de la marca. Su precio ronda los 7.700 dólares.

La cartera Capucines MM en detalle. Redes sociales Días antes del desfile, Antonela Roccuzzo también había elegido un accesorio de Louis Vuitton para asistir a un partido del Inter Miami y alentar a Lionel Messi. En esa ocasión completó un look urbano de día con el mini bolso Speedy Bandoulière 20, uno de los modelos más reconocidos de la firma. Su precio varía según el país de compra, pero se ubica entre los 2.200 y los 2.700 dólares.

Lució un look mas casual, también en combinación con la cartera. Redes sociales El mini bolso mantiene la esencia del histórico equipaje creado por la firma francesa, aunque adaptado a un formato más compacto y versátil para el uso diario. Está confeccionado con terminaciones en piel de vacuno natural y resalta por sus detalles metálicos de acabado dorado. A su tradicional diseño le incorpora dos asas superiores de cuero y el clásico candado decorativo, un sello que identifica a este icónico modelo de Louis Vuitton. El model Speedy Bandoulière 20 en detalle. Redes sociales Ya sea para asistir a un evento de primer nivel o en una salida cotidiana, Antonela Roccuzzo demuestra que las carteras son un elemento clave de su estilo. En cada una de sus apariciones elige modelos que se convierten en el complemento protagonista de todos sus looks.