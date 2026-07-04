4 de julio de 2026 Inicio
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Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo

Durante los meses más fríos del año, muchas personas buscan alternativas para aliviar una de las molestias más frecuentes de las infecciones respiratorias. Un remedio casero ampliamente conocido volvió a despertar interés por los beneficios que podría aportar en determinados casos.

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Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

  • Un recurso natural presente en muchos hogares volvió a ganar popularidad.
  • Su uso podría ayudar a aliviar una molestia frecuente durante el invierno.
  • La evidencia científica analizó sus posibles beneficios y sus limitaciones.
  • También existen situaciones en las que no se recomienda utilizarlo.

Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo este sintima nocturno suele intensificarse durante los cuadros de resfrío o gripe y puede afectar el descanso. Un remedio casero muy conocido volvió a ganar popularidad porque algunos estudios señalan que podría ayudar a calmar la irritación de la garganta y disminuir la frecuencia de las molestias respiratorias en determinados casos.

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La tos es uno de los síntomas más molestos de las infecciones respiratorias, especialmente durante la noche, cuando suele volverse más intensa e interrumpir el sueño. Frente a esta situación, muchas personas recurren a remedios caseros para aliviar las molestias antes de acostarse. Si persiste durante varios días o aparece junto con fiebre alta, dificultad para respirar, dolor en el pecho o una importante sensación de decaimiento, es fundamental buscar atención médica para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Durante el invierno es común que muchas personas padezcan tos como consecuencia de infecciones respiratorias, un síntoma que suele intensificarse durante la hora de reposo y afectar el buen dormir.

Cómo es el truco casero para aliviar la tos y dormir mejor

Uno de los más utilizados es la miel, un alimento que desde hace años se emplea para calmar la garganta. Más allá de la tradición, diversas investigaciones analizaron sus efectos y encontraron que podría contribuir a reducir la tos nocturna en algunos casos.

El producto apícola posee una textura espesa que recubre la faringe y ayuda a disminuir la irritación, lo que puede reducir el reflejo de este cuadro, especialmente antes de dormir. Algunos estudios científicos indican que consumir una pequeña cantidad de miel antes de acostarse podría disminuir la frecuencia e intensidad de la tos asociada a infecciones virales leves de las vías respiratorias superiores, como el resfrío común o la gripe. Además, al reducir las molestias, también puede favorecer un descanso más reparador tanto en adultos como en niños mayores de un año.

Asimismo, este recurso natural puede ser una alternativa para aliviarla tos cuando la misma se debe a un cuadro viral leve y no está acompañada por síntomas de gravedad. Sin embargo, no reemplaza los tratamientos médicos ni actúa como un medicamento. Su efecto es moderado y está orientado principalmente a aliviar la irritación de las vías respiratorias superiores.

Los especialistas recuerdan que este ingrediente de origen natural no debe administrarse a bebés menores de 12 meses, ya que existe riesgo de botulismo infantil. Además, las personas con diabetes u otros trastornos relacionados con el metabolismo de los azúcares deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporarla como remedio casero, debido a su contenido de azúcares naturales. Aunque puede ofrecer un alivio temporal en algunos casos, el endulzante orgánico debe utilizarse como un complemento y no como sustituto de una evaluación médica cuando los síntomas son intensos o persistentes.

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