Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo Durante los meses más fríos del año, muchas personas buscan alternativas para aliviar una de las molestias más frecuentes de las infecciones respiratorias. Un remedio casero ampliamente conocido volvió a despertar interés por los beneficios que podría aportar en determinados casos. Por Agregar C5N en









Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

Un recurso natural presente en muchos hogares volvió a ganar popularidad.

Su uso podría ayudar a aliviar una molestia frecuente durante el invierno.

La evidencia científica analizó sus posibles beneficios y sus limitaciones.

También existen situaciones en las que no se recomienda utilizarlo. Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo este sintima nocturno suele intensificarse durante los cuadros de resfrío o gripe y puede afectar el descanso. Un remedio casero muy conocido volvió a ganar popularidad porque algunos estudios señalan que podría ayudar a calmar la irritación de la garganta y disminuir la frecuencia de las molestias respiratorias en determinados casos.

La tos es uno de los síntomas más molestos de las infecciones respiratorias, especialmente durante la noche, cuando suele volverse más intensa e interrumpir el sueño. Frente a esta situación, muchas personas recurren a remedios caseros para aliviar las molestias antes de acostarse. Si persiste durante varios días o aparece junto con fiebre alta, dificultad para respirar, dolor en el pecho o una importante sensación de decaimiento, es fundamental buscar atención médica para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Durante el invierno es común que muchas personas padezcan tos como consecuencia de infecciones respiratorias, un síntoma que suele intensificarse durante la hora de reposo y afectar el buen dormir.

Cómo es el truco casero para aliviar la tos y dormir mejor Uno de los más utilizados es la miel, un alimento que desde hace años se emplea para calmar la garganta. Más allá de la tradición, diversas investigaciones analizaron sus efectos y encontraron que podría contribuir a reducir la tos nocturna en algunos casos.

El producto apícola posee una textura espesa que recubre la faringe y ayuda a disminuir la irritación, lo que puede reducir el reflejo de este cuadro, especialmente antes de dormir. Algunos estudios científicos indican que consumir una pequeña cantidad de miel antes de acostarse podría disminuir la frecuencia e intensidad de la tos asociada a infecciones virales leves de las vías respiratorias superiores, como el resfrío común o la gripe. Además, al reducir las molestias, también puede favorecer un descanso más reparador tanto en adultos como en niños mayores de un año.