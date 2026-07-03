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Quién es Franco Deambrosi, el tercero en discordia en un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez

Los detalles detrás del hombre que quedó en el centro de la escena en medio de la supuesta crisis de la pareja.

El joven corredor de TC quedó en el medio de un problema del fútbolista.

El joven corredor de TC quedó en el medio de un problema del fútbolista.

Cuando el panorama parecía en total calma, estalló una nueva crisis que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, escenario al que recientemente se sumó la modelo rusa Ekaterina en el sector VIP de Tequila. Sin embargo, las luces ahora apuntan hacia la irrupción de una figura masculina que se transformó en el nuevo protagonista de este triángulo mediático: Franco Deambrosi.

Wanda Nara se metió en la polémica de Mauro Icardi y la China Suárez.
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La encargada de lanzar la bomba informativa fue la conductora Yanina Latorre, quien reaccionó con vehemencia tras haber recibido descalificaciones por parte del actual futbolista del Galatasaray de Turquía. En medio del cruce, la periodista utilizó sus redes sociales para publicar una fotografía del misterioso joven, señalándolo de manera directa como el nuevo interés afectivo de la ex de Benjamín Vicuña y disparando una advertencia dirigida al deportista. “Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos”, disparó de forma picante.

Para profundizar el misterio y sembrar la preocupación en el entorno del delantero, la panelista dejó en claro que posee material comprometedor que planea sacar a la luz en el corto plazo. Redoblando la apuesta y buscando acorralar públicamente al exesposo de Wanda Nara, la mediática lanzó un ultimátum a través de sus redes que encendió las alarmas en el ambiente: “Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis”. Aunque inicialmente no develó el nombre del involucrado, la identidad del sospechoso salió a la luz pública a las pocas horas.

Quién es Franco Deambrosi

Se trata de Franco Deambrosi, un piloto argentino de automovilismo de 26 años que compite en las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Nació en Ituzaingó, Buenos Aires, y actualmente corre en el TC Pista manejando un Chevrolet para el equipo Azar Motorsport. A lo largo de su carrera pasó por el TC Pista Mouras y las camionetas del TC Pista Pick Up, logrando victorias que lo consolidaron como una de las jóvenes promesas del deporte motor nacional.

El joven deportista lleva la pasión por la velocidad en la sangre, ya que pertenece a una familia con una enorme historia en el Turismo Carretera. Es nieto de Juan Carlos Deambrosi y de Oscar "El Puma" Aventín, quienes no solo fueron corredores destacados sino también presidentes de la ACTC. Además, su padre Juan Manuel "Gianni" Deambrosi y su tío Diego Aventín son nombres muy reconocidos en el ambiente, lo que le otorga un fuerte respaldo y tradición en los talleres.

De esta manera, el ruido de los motores y los flashes del espectáculo se cruzaron por completo en la vida del piloto de Ituzaingó. Mientras Franco Deambrosi busca concentrarse en acelerar su Chevrolet del Azar Motorsport para pelear los primeros puestos del TC Pista, su herencia familiar ligada al Turismo Carretera quedó temporalmente en un segundo plano frente a las cámaras de la farándula. El joven corredor ahora debe manejar la presión de los circuitos de carreras al mismo tiempo que esquiva las preguntas de la prensa de espectáculos sobre sus supuestos mensajes con la China Suárez.

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