Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Lionel Messi: "Valoro mucho" Luego de los rumores que la ponían como "prohibida" por las mujeres de la Selección argentina, el capitán del equipo reaccionó y la periodista se mostró agradecida: "Son todas mentiras". Agregar C5N en









Messi la saludó tras los rumores. Mejorada con IA

Luego del partido con victoria agónica de la Selección argentina ante Cabo Verde para pasar a octavos de final, Lionel Messi fue a la zona mixta a hablar con la prensa y se encontró con Sofi Martínez a quien saludó y reconoció. Ante esto, la periodista se expresó y agradeció.

El gesto no pasó desapercibido. Durante los días previos habían circulado versiones que aseguraban que la periodista tenía restricciones para acceder al plantel debido a supuestos conflictos que podrían afectar la convivencia durante el Mundial. Con ese saludo y su comentario, Messi pareció dejar en claro que esos rumores no eran verdad.

La periodista después habló durante la transmisión y agradeció el gesto del capitán. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó.

La emoción de Sofi Martinez tras el saludo de Messi pic.twitter.com/inPogAqNdl — MF (@MundoFamososOk) July 4, 2026 "A veces prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tenía por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo simplemente para dejar en claro que, obviamente, no hay ningún problema y que estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", expresó Sofi Martínez, visiblemente emocionada.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo de la Selección argentina La empresaria Antonela Roccuzzo y sus tres hijos dijeron presente en la victoria agónica de la Selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026 y, al finalizar el encuentro, publicó un emotivo posteo dedicado a Lionel Messi y al equipo.