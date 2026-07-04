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Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Lionel Messi: "Valoro mucho"

Luego de los rumores que la ponían como "prohibida" por las mujeres de la Selección argentina, el capitán del equipo reaccionó y la periodista se mostró agradecida: "Son todas mentiras".

Messi la saludó tras los rumores.

Messi la saludó tras los rumores.

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Luego del partido con victoria agónica de la Selección argentina ante Cabo Verde para pasar a octavos de final, Lionel Messi fue a la zona mixta a hablar con la prensa y se encontró con Sofi Martínez a quien saludó y reconoció. Ante esto, la periodista se expresó y agradeció.

Messi habló de la situación de Venezuela.
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El gesto no pasó desapercibido. Durante los días previos habían circulado versiones que aseguraban que la periodista tenía restricciones para acceder al plantel debido a supuestos conflictos que podrían afectar la convivencia durante el Mundial. Con ese saludo y su comentario, Messi pareció dejar en claro que esos rumores no eran verdad.

La periodista después habló durante la transmisión y agradeció el gesto del capitán. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó.

"A veces prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tenía por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo simplemente para dejar en claro que, obviamente, no hay ningún problema y que estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", expresó Sofi Martínez, visiblemente emocionada.

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La empresaria Antonela Roccuzzo y sus tres hijos dijeron presente en la victoria agónica de la Selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026 y, al finalizar el encuentro, publicó un emotivo posteo dedicado a Lionel Messi y al equipo.

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Con una camiseta alternativa de la Selección, repitió la cábala de subir posteo después de cada partido y escribió un mensaje muy emotivo: “Vamos Argentina”. De fondo se ve el Hard Rock Stadium y también, en ese mismo dump, se ven las fotos de su look.

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