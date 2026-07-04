4 de julio de 2026 Inicio
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Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 19° en el GP de Silverstone

El piloto de Alpine no logró avanzar a la siguiente etapa de la clasificación a la gran carrera del domingo y cierra el sábado con una actuación irregular tras un despiste que le costó una vuelta rápida.

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Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.

Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.

Franco Colapinto largará 19° en la carrera del domingo correspondiente al Gran Premio de Silverstone. El argentino no logró superar la Q1 por una mala maniobra que le costó caro en la última vuelta.

Colapinto corre la carrera Sprint.
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Horas antes, el piloto de Alpine había compleado una sólida actuación en la Sprint partiendo desde el 14° puesto de la grilla y subiendo cinco posiciones hasta llegar a la 9°. Aunque las primeras vueltas fueron complicadas, cayendo momentáneamente al 11° y luego al 12° puesto en la vuelta 6 tras ser superado por el Red Bull de Isack Hadjar, el sudamericano supo administrar su monoplaza.

De cara a clasificación a la carrera, Colapinto venía llevando adelante una buena vuelta, pero sobre el final del segundo parcial despistó, lo que le produjo perder la vuelta y ser eliminado en la Q1 en el 19° lugar.

Pierre Gasly, el compañero de equipo, logró una buena performance en el circuito británico ya que logró avanzar a Q2. Luego de los esfuerzos, finalmente fue eliminado junto a Alex Albon de Williams (16°), Carlos Sainz de Williams (15°), Ollie Bearman de Haas (14°), Nico Hülkenberg de Audi (13°) y Gabriel Bortoleto de Audi.

La bronca de Franco Colapinto después de la clasificación

Una vez finalizada la carrera, el piloto argentino se quejó de la maniobra que lo despistó, lamentó lo ocurrido y reconoció: "Perdí el control por completo".

"Fue rarísimo. Perdí muy de golpe la parte de atrás. En la vuelta anterior había tenido un problema de trompa, pero en esta no tuve nada de grip trasero. Es una curva que se hace a fondo fácil y todavía no entiendo bien la razón de lo que pasó; tendremos que ver la data para intentar comprenderlo", explicó algo desconcertado

Otra vez, el piloto centró la reflexión en el auto. "Es una pena porque me sentía mejor que en la FP1 y habíamos hecho cambios positivos. Es muy difícil cuando tenés la sensación de un auto inestable que hace una cosa en una vuelta y algo completamente distinto en la siguiente. Fue un momento en el que sentí que se desconectó la parte de atrás y lo perdí", detalló sobre el comportamiento errático de su coche.

"Mañana es la carrera y todavía falta mucho. Lo positivo es que el ritmo de carrera se sintió mejor, pero ahora el paso clave es volver al box, analizar todo a fondo y entender qué es exactamente lo que hay que mejorar para revertir la situación", cerró.

A qué corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Silverstone

Domingo 5 de julio

  • Carrera: 11:00

TV: Fox Sports y ESPN

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