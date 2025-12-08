IR A
IR A

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

El cantante de cumbia 420 no dio nombres, pero estalló contra personas cercanas que "se quiebran por un par de billetes" a través de una publicación en Facebook que luego eliminó.

Jugaron con mi esfuerzo

"Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar", afirmó L-Gante.

El cantante de cumbia 420 L-Gante atraviesa un nuevo conflicto personal y legal, sumado a la disputa judicial en curso con su exrepresentante, Maxi El Brother. En esta ocasión, el músico manifestó públicamente su "decepción" tras sentirse presuntamente estafado por una casa que le prometieron y nunca le entregaron, que iba a ser el hogar para él y su hija.

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
Te puede interesar:

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

El artista expresó su dolor y resentimiento a través de una publicación que, aunque fue eliminada de su cuenta de Facebook, se viralizó rápidamente. En el mensaje, L-Gante criticó duramente el comportamiento de personas cercanas, señalando la falta de valores y el interés material. “He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió.

El músico relató cómo el presunto engaño afectó su esfuerzo y sus proyectos personales. Explicó que la traición le generó una herida profunda, indicando que el dinero es secundario frente a la ética. "Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar", afirmó, en referencia a su ascenso desde la marginalidad.

La denuncia más grave estuvo relacionada con la promesa incumplida de una vivienda. L-Gante acusó directamente a las personas involucradas de haber utilizado la ilusión de su hija. “Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el artista.

El incidente ocurre en medio de una intensa batalla legal que el cantante mantiene con su exmanager, Maxi El Brother, por supuestos manejos irregulares de dinero y reclamos millonarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 46 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora