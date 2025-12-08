La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija" El cantante de cumbia 420 no dio nombres, pero estalló contra personas cercanas que "se quiebran por un par de billetes" a través de una publicación en Facebook que luego eliminó. + Seguir en







"Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar", afirmó L-Gante.

El cantante de cumbia 420 L-Gante atraviesa un nuevo conflicto personal y legal, sumado a la disputa judicial en curso con su exrepresentante, Maxi El Brother. En esta ocasión, el músico manifestó públicamente su "decepción" tras sentirse presuntamente estafado por una casa que le prometieron y nunca le entregaron, que iba a ser el hogar para él y su hija.

El artista expresó su dolor y resentimiento a través de una publicación que, aunque fue eliminada de su cuenta de Facebook, se viralizó rápidamente. En el mensaje, L-Gante criticó duramente el comportamiento de personas cercanas, señalando la falta de valores y el interés material. “He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió.

El músico relató cómo el presunto engaño afectó su esfuerzo y sus proyectos personales. Explicó que la traición le generó una herida profunda, indicando que el dinero es secundario frente a la ética. "Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar", afirmó, en referencia a su ascenso desde la marginalidad.

La denuncia más grave estuvo relacionada con la promesa incumplida de una vivienda. L-Gante acusó directamente a las personas involucradas de haber utilizado la ilusión de su hija. “Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el artista.

El incidente ocurre en medio de una intensa batalla legal que el cantante mantiene con su exmanager, Maxi El Brother, por supuestos manejos irregulares de dinero y reclamos millonarios.