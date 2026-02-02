Revelaron el tráiler final de la biopic de Michael Jackson: cuándo se estrena

Contando los días para el estreno de la biopic de Michel Jackson, Universal publicó un último adelanto de la película que busca retratar la vida personal de uno de los artistas más influyentes en el mundo de la música.
El film cuenta la historia del artista más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five. El protagonista es un sobrino del Rey del Pop.
Contando los días para el estreno de la biopic de Michel Jackson, Universal publicó un último adelanto de la película que busca retratar la vida personal de uno de los artistas más influyentes en el mundo de la música.
En el táiler muestra cuando el Rey del Pop toma la decisión de separarse de su familia artísticamente y desplegar su magia. La intención del film es retratar el recorrido de su trayectoria desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Fiver, pero también cuando empieza a desarrollarse como solista.
En el mismo también se destaca momentos tanto de su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios en solitario, y ver al artista reconocido mundialmente como nunca antes.
“¿Sabes qué es lo que busco? Necesito pensar. Amo mi familia, pero quiero hacer lo mío. Creo que la música puede repartir amor y alegría; eso quiero: que el mundo sienta magia”, es una de las frases destacadas que se escucha en el adelanto del film que llegará a la pantalla grande el próximo 23 de abril de 2026 con lanzamiento en salas tradicionales e IMAX.
De acuerdo a lo que se puede observar en los adelantos, la idea es centrarse en uno de los momentos bisagra de su carrera: la decisión de separarse artísticamente de su familia para iniciar su camino como solista. Las escenas muestran momentos de euforia con instantes de introspección, pero también las tensiones internas y los desafíos que acompañaron cada etapa de su carrera, con una mirada que promete ser tanto épica como íntima.
Las miradas de la película también se centran en el protagonista que interpreta al artista: Jaafar Jackson, quien es el sobrino del Michael y sorprender al mundo por su amplio parecido con su tío. Además de su apariencia física, el joven logra replicar los movimientos, posturas y una presencia escénica que remite directamente al Michael Jackson de sus años de gloria.
Además de Jaafar, el elenco está compuesto por Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, el padre y manager del grupo familiar; Nia Long como Katherine Jackson; Miles Teller como John Branca, histórico abogado y colaborador del cantante; Larenz Tate como Berry Gordy, fundador de Motown; Kat Graham como Diana Ross y Kendrick Sampson como Quincy Jones, figura clave en la carrera solista de Michael.