Cuál es el llamativo récord que rompió Marvel con su última serie: superó a Infinity War

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue sorprendiendo a los fans, y esta vez lo hace con un récord inesperado: la serie animada Marvel Zombies superó a Avengers: Infinity War en el número de muertes de héroes del MCU.
Marvel Zombies elimina a más héroes del MCU que Avengers: Infinity War, con muertes más oscuras y definitivas que impactan a los fans.
Aunque la película de 2018 dirigida por los hermanos Russo marcó un antes y un después con la icónica derrota de los Vengadores frente a Thanos, el nuevo proyecto de Marvel Animation eleva aún más la apuesta con un tono mucho más oscuro.
En Avengers: Infinity War, Thanos utilizó el Guantelete del Infinito para borrar a la mitad del universo, lo que dejó un saldo de 16 héroes muertos, entre ellos Gamora, Vision, Loki y Heimdall. El impacto emocional fue enorme, aunque gran parte de los caídos regresaron en Avengers: Endgame. Sin embargo, el desenlace no fue tan definitivo como parecía en un inicio.
En contraste, Marvel Zombies lleva el nivel de tragedia más allá. A lo largo de sus cuatro episodios, más de 20 héroes del MCU mueren o son convertidos en zombis, superando así el conteo de Infinity War. Entre las víctimas confirmadas están Thor, Yelena Belova, Rocket, Groot, Blade, Black Panther, Red Guardian y varios más, lo que convierte a la serie en el proyecto más letal del universo Marvel hasta la fecha.
La diferencia clave radica en la definitividad de las muertes. Mientras que en Infinity War los héroes regresaron gracias a la manipulación temporal y las Gemas del Infinito, en Marvel Zombies los personajes caídos no tienen redención: sus muertes son permanentes.
Además, el tono de la serie es mucho más sangriento y gráfico. Clasificada como TV-MA, Marvel Zombies se aleja del PG-13 habitual de Marvel Studios y muestra escenas mucho más violentas y desgarradoras, reforzando su identidad como un proyecto para un público adulto.
Este enfoque brutal y oscuro no solo marca un cambio de estilo dentro del MCU, sino que también deja a los fans con la sensación de que ningún héroe está a salvo. El resultado es una narrativa que combina el horror con la épica superheroica, consolidando a Marvel Zombies como una de las propuestas más arriesgadas y sorprendentes de Marvel en los últimos años.