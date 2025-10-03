Cuál es el llamativo récord que rompió Marvel con su última serie: superó a Infinity War

Marvel Zombies elimina a más héroes del MCU que Avengers: Infinity War, con muertes más oscuras y definitivas que impactan a los fans.

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue sorprendiendo a los fans , y esta vez lo hace con un récord inesperado : la serie animada Marvel Zombies superó a Avengers: Infinity War en el número de muertes de héroes del MCU.

Aunque la película de 2018 dirigida por los hermanos Russo marcó un antes y un después con la icónica derrota de los Vengadores frente a Thanos, el nuevo proyecto de Marvel Animation eleva aún más la apuesta con un tono mucho más oscuro .

En Avengers: Infinity War , Thanos utilizó el Guantelete del Infinito para borrar a la mitad del universo, lo que dejó un saldo de 16 héroes muertos, entre ellos Gamora, Vision, Loki y Heimdall . El impacto emocional fue enorme, aunque gran parte de los caídos regresaron en Avengers: Endgame . Sin embargo, el desenlace no fue tan definitivo como parecía en un inicio .

En contraste, Marvel Zombies lleva el nivel de tragedia más allá. A lo largo de sus cuatro episodios , más de 20 héroes del MCU mueren o son convertidos en zombis, superando así el conteo de Infinity War . Entre las víctimas confirmadas están Thor, Yelena Belova, Rocket, Groot, Blade, Black Panther, Red Guardian y varios más, lo que convierte a la serie en el proyecto más letal del universo Marvel hasta la fecha .

La diferencia clave radica en la definitividad de las muertes. Mientras que en Infinity War los héroes regresaron gracias a la manipulación temporal y las Gemas del Infinito, en Marvel Zombies los personajes caídos no tienen redención: sus muertes son permanentes.

Además, el tono de la serie es mucho más sangriento y gráfico. Clasificada como TV-MA, Marvel Zombies se aleja del PG-13 habitual de Marvel Studios y muestra escenas mucho más violentas y desgarradoras, reforzando su identidad como un proyecto para un público adulto.

Este enfoque brutal y oscuro no solo marca un cambio de estilo dentro del MCU, sino que también deja a los fans con la sensación de que ningún héroe está a salvo. El resultado es una narrativa que combina el horror con la épica superheroica, consolidando a Marvel Zombies como una de las propuestas más arriesgadas y sorprendentes de Marvel en los últimos años.