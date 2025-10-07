El mensaje de Lionel Messi por el retiro de Jordi Alba: "¿Quién me va a dar los pases atrás?" El defensor español anunció que le pondrá fin a su carrera al final de la temporada y el astro le dedicó un emotivo comentario. "Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí", expresó. Por







Lionel Messi y Jordi Alba. Getty Images

El astro Lionel Messi le dedicó un mensaje a Jordi Alba, de quien es compañero en Inter Miami, luego de que el defensor español anunciara que se retirará del fútbol al final de la temporada. "¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?", se preguntó.

En su cuenta de la red social Instagram, Alba confirmó su retiro del fútbol, a sus 36 años. "Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo. Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo", expresó.

Messi y Jordi Alba Lionel Messi junto a Jordi Alba en Barcelona.

En este marco, Messi respondió a la publicación y expuso su gratitud hacia el jugador, con quien además compartió plantel en Barcelona: "Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?"

El capitán de la Selección argentina y el lateral izquierdo cuentan con 48 participaciones directas en goles entre sí. En tanto, el español jugó 459 partidos en Barcelona, convirtió 27 goles y brindó 99 asistencias, mientras que en Inter Miami acumula 95 encuentros disputados, 14 tantos y 28 pases gol.