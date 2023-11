L-Gante se refirió a su relación con la China Suárez y sorprendió

Fue Elián Valenzuela quien no desaprovechó el momento para responder sobre ese caso. “¿Te gustaría, por ejemplo, una colaboración con la China Suárez? Ahora está sacando mucha música…”, le consultaron desde Socios del Espectáculo.

“Me habían comentado, me habían enviado una canción, todo. No se concretó nada”, indicó el artista y descartó que estén por sacar un tema juntos, ya que aún no está grabado.

China suarez La China Suárez aprovechó el inicio de octubre con calor para lucirse con una microbikini negral tendencia para el verano. Redes sociales

Pero no dejaron de consultarle sobre el debut musical de Wanda Nara: “Estuvimos ahí mientras se fue trabajando el tema. Estuve presente en algunos momentos. Al ver el proyecto terminado, me encantó”.

El extraño posteo de Benjamín Vicuña luego de que se filtrara un video de la China Suarez hablando de él

La China Suarez está en Sevilla junto a su amigo íntimo Juan Manuel Cativa por compromisos profesionales. En medio de la celebración de los Latin Grammys, la actriz y cantante fue invitada para participar del evento. Pero quedó en el centro de la escena luego de que se filtrara por error un video en el que se la escucha hablar de Benjamín Vicuña, su exmarido.

"Benjamín subió una foto así, tipo de Machado", le comentó su amigo peluquero haciendo referencia al famoso fotógrafo que retrata sensualmente a figuras del espectáculo y la música.

Acto seguido, se la escucha preguntar: "¿Benjamín?", a lo que él le dijo: "Sí, recién subió". De esta forma, la actriz y su íntimo dieron cuenta que están al tanto y miran los posteos que hace el actor chileno en sus redes sociales.

Tras la filtración del audio, Vicuña subió a sus historias de Instagram una imagen suya en la que mira directo a la cámara con una mirada desafiante en medio de una sala vacía: "Amo estar solo en el cine", escribió. En un guiño, el actor del Primero de Nosotros, demostró que esta solo luego de haber sido vinculado con diversas mujeres como Julieta Poggio y Milca Gili.