L-Gante confirmó si se retira de la música: "Lo que digo..."

A través de su cuenta de Instagram, L-Gante decidió enfrentar los rumores que se habían generado en la previa al balotaje. Al respecto, comenzó por expresar: " Estoy enojado porque a mí me pasaron todas y me siguen pasando . Estuve en cana 100 días este año y trabajé una banda para terminar el año con algo que me haga sentir feliz, que es el Luna Park de hoy".

Por eso decidió hablar sobre el tema: "Toda la gente que me está comentando si me voy del país o si voy a dejar de cantar: primero chúpenme bien esta, segundo díganme en qué portal, medio de comunicación, radio o programa de televisión yo fui y dije que si no votaban o ganaba tal me retiraba o dejaba la música". Con estas palabras, dejó en claro que se trató de una fake news.

L-Gante supuesto retiro de la música Esta es la imagen que se viralizó en la previa al balotaje. X (ex Twitter)

Pero no terminó allí, sino que continuó: "Quiero ver de dónde salieron esas supuestas palabras que dije yo. Lo que yo digo tracciona en las noticias y la gente se la cree. Crean esas noticias falsas para crear controversia y el que sale perjudicado soy yo". De esta manera, se mostró muy enfadado con todo lo sucedido.

Para finalizar, L-Gante recordó: "Estuve en los lugares más piolas y nunca di una opinión política. Siempre estuve haciendo música. Si me voy del país, me voy porque me voy a hacer un show a cantar, y si no hago música es porque le estoy entrando a tu novia".