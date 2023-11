Video: filtraron una incómoda conversación de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña

En las imágenes, Pochi de Gossipeame subió el volumen y entendió algo que nadie había notado. Estaban en el Puente de Triana y su amigo Juanma Cativa subió un video a sus redes sociales con un gran paisaje, pero se olvidó de silenciar el audio.

"¿La viste? Benjamín subió una foto así tipo de Machado", expresó el joven haciendo referencia a un fotógrafo. Fue entonces cuando la actriz responde completamente asombrada. “¿Benjamín?” y el amigo le responde: “Sí, recién”.

Lejos de estar vinculada a alguna de sus exparejas, se la puede ver feliz con el cantante Gram con quien ya tiene relación familiar y la hermana le comenta los posteos. ¿Habrá confirmación?

Benjamín Vicuña apuntó contra Andy Kusnetzoff por recordarle a Pampita el escándalo del motorhome

El actor Benjamín Vicuña se cansó de Andy Kusnetzoff y disparó sin filtros por la pregunta que le hizo a Pampita. El conductor de PH: Podemos Hablar volvió a traer el escándalo del motorhome, lugar donde le fue infiel a la modelo con la China Suárez.

“La verdad es que no me parece. No me gusta y no lo veo. Esto es dos más dos, yo voy a ese programa y a otros programas cuando necesito y es así. Ya sea para promocionar una obra de teatro, una película o una serie", expresó.

Consideró que está en una etapa donde “no necesito eso de ir a un programa porque sí y menos para que me incomoden con una pregunta. Me parece de mal gusto hacer sentir mal a un invitado”. No es la primera vez que se enojan con el conductor, hace algunas semanas fue L-Gante