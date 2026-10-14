L-Gante hizo un peligroso desafío y generó preocupación: "El que tenga miedo a morir que no nazca"

L-Gante se metió en el interior del llamado "globo de la muerte" mientras varias motos giraban a toda velocidad a su alrededor, y el video dejó impactados a sus seguidores. El artista de cumbia 420 compartió la experiencia en sus historias de Instagram y volvió a ser protagonista de las redes, esta vez por el riesgo que tomó.

Primero mostró cómo funcionaba el evento, una enorme esfera metálica en cuyo interior varios motociclistas realizan acrobacias. Desde el exterior grabó al grupo recorriendo las paredes internas y escribió una frase que anticipaba lo que vendría. "Verlo así es una cosa", puso junto a las primeras imágenes.

Lejos de conformarse con mirar, decidió entrar a la jaula y quedarse parado en el centro. Uno de los motociclistas registró la secuencia con el teléfono del cantante. En el video, estas motos pasan a escasa distancia de él, que permanece inmóvil durante toda la maniobra. "Las aventuras de Eliansito. Pararse en el centro del globo de la muerte", escribió al compartir la grabación.

Después de la experiencia, publicó otra historia con una frase que dio cuenta de su actitud frente al peligro. "El que tenga miedo a morir que no nazca pa", expresó, y dejó en claro que no se arrepentía de haberse animado. La escena se dio luego de su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity, cuando Elián Valenzuela se mostró disfrutando de nuevas experiencias y de su vida cotidiana.

Nora Colosimo volvió a referirse a la relación que su hija mantuvo con el cantante durante una visita a Secretos Verdaderos (América). Luis Ventura le preguntó si alguna vez había tenido una mala convivencia con las parejas de sus hijas. "Una sola pareja no estuve de acuerdo, pero por supuesto nunca se me preguntó", respondió. Más tarde agregó que fue el único noviazgo con el que no coincidió, aunque nunca se opuso.

Aclaró que su desacuerdo no tenía que ver con Claudia Valenzuela, la madre del artista, con quien dijo llevarse muy bien. El problema era el estilo de vida. Explicó que el trabajo de él era nocturno y que se acostaba a la hora en que su hija debía levantarse para preparar los desayunos de los chicos. Según dijo, eran dos vidas totalmente distintas.

Redes sociales

También habló del ambiente en el que se movía el cantante. "Yo no se los elijo los novios, pero él no era para mi hija. No la formé ni la eduqué para esa vida", afirmó, y mencionó una vida de bailantas nocturnas. Sobre esa rutina, confesó su temor. "Me daba miedo. Todo lo que uno escucha que pasa de noche y vos si es tu pareja lo acompañás. Entonces eso no me gustaba", expresó.

No era la primera vez que opinaba sobre el tema. En LAM había dicho que estaba contenta de que la relación hubiera terminado, y en una llamada con Ángel de Brito fue más contundente. "Yo nada lo quería", aseguró. Contó que sentía haber criado a sus hijas para una vida relajada y de familia, y que se sintió la única del entorno que no acompañaba el vínculo, ya que sus amigos, su padre y su hermana sí la apoyaron.