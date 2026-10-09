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Giro inesperado: el encuentro de Wanda Nara y L-Gante que sorprendió a todos

Tras cerrar su etapa legal con Mauro Icardi, la conductora volverá a cruzarse con el cantante durante un evento.

El cantante y la empresaria se reencontrarán.

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A pocas horas de confirmarse oficialmente la sentencia definitiva de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la farándula nacional sumó una fuerte e inesperada novedad que promete acaparar todas las miradas del ambiente. Tras la resolución judicial emitida en Italia, se confirmó que la conductora de MasterChef Celebrity volverá a verse las caras públicamente con el cantante L-Gante.

Ivana Icardi sin filtro contra Wanda Nara
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El cantante dará su último show el 7 de mayo en Buenos Aires.

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Según reveló La Pavada del Diario Crónica, la cita tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el complejo ShowCase con motivo de la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la producción audiovisual que significará el debut actoral protagónico de la modelo junto a Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher y Charo López. La velada contará con la destacada presencia del referente de la cumbia, quien acompañará a la presentadora en una noche crucial para su carrera profesional tras la disolución legal de su matrimonio con el futbolista.

El evento reunirá a las principales figuras del espectáculo e integrará una abultada lista de invitados muy cercanos al círculo íntimo de la mediática. Entre los asistentes confirmados para la alfombra roja sobresalen su hermana Zaira Nara, su madre Nora Colosimo, Martín Migueles, Maxi López y Daniela, además de varios compañeros de su ciclo televisivo.

Wanda Nara se divorció de Mauro Icardi

La novela judicial más estruendosa de la farándula internacional entre Wanda Nara y Mauro Icardi encontró su punto final con un fallo que sacudió al espectáculo. Mediante sus redes, el atacante argentino ratificó que las autoridades del Tribunal de Milán formalizaron la disolución definitiva de su vínculo conyugal, dando por concluido un extenso expediente que se había puesto en marcha a fines de 2024.

da Icardi

da Icardi

Dentro de las determinaciones de mayor impacto dentro de la resolución, el futbolista celebró el rechazo de plano a las pretensiones patrimoniales formuladas por la conductora de MasterChef Celebrity. De acuerdo con lo comunicado por el goleador, los magistrados denegaron la abultada cifra de 250.000 euros al mes que la mediática demandaba en concepto de manutención marital.

A su vez, la dictaminación de la Justicia negó categóricamente cualquier derecho a recibir una pensión compensatoria con posterioridad a la disolución del matrimonio, desechando los pedidos de la empresaria. Sumado a la asignación de las costas derivadas del trámite legal, el delantero calificó la sentencia como un triunfo aplastante en el fuero extranjero, concluyendo de manera tajante la unión matrimonial.

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