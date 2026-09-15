L-Gante rompió el silencio tras su conflictiva salida de MasterChef Celebrity: su explosiva declaración El cantante habló por primera vez sobre su alejamiento del reality culinario e hizo comentarios que sacudieron al mundo del espectáculo. Agregar C5N en









El cantante salió al cruce tras su desvinculación en el reality. Captura eltrece

Masterchef Celebrity sacudió el panorama del espectáculo al confirmar la baja imprevista de L-Gante, uno de sus participantes más esperados. A muy poco tiempo de iniciar el rodaje de la nueva temporada, la señal privada emitió un comunicado oficial a través de la red social X para anunciar la desvinculación: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity".

El cantante no será parte del reality. Tras la sorpresiva publicación que se volvió tendencia de inmediato, la panelista Damasia Ochoa tomó contacto directo con el referente de la cumbia para indagar sobre las razones detrás de la tajante decisión de la emisora. Frente al interrogante inicial respecto a un presunto despido, el artista intentó mantener la cautela ante los primeros mensajes de texto: "Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora".

Sin embargo, al profundizar la charla telefónica, el músico dejó en claro su postura de no dejarse llevar por las especulaciones periodísticas ni perder la concentración en sus proyectos personales. "Estaba comunicándome y no pienso hablar hasta más tarde o mañana. No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí", expresó el cantante al minimizar el impacto del anuncio institucional en sus plataformas oficiales.

Finalmente, el artista le restó trascendencia a las versiones que circularon en la pantalla chica y desafió las posturas de los analistas de farándula que debatieron sobre su situación contractual. "Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré", concluyó el artista, en medio del cruce entre comunicadores como Ángel de Brito y Nahuel Saa por la primicia del despido.

Quién será el reemplazante de L-Gante en MasterChef Celebrity La sorpresiva desvinculación de L-Gante del certamen culinario de Telefe obligó a la producción del canal a moverse con rapidez para definir la grilla definitiva antes de iniciar las grabaciones. La primicia sobre quién ocupará el lugar vacante dentro de la competencia fue revelada por Yanina Latorre en su programa SQP, donde brindó las primeras pistas del nuevo convocado: “Tiene una banda, pero es actor de profesión. Le gusta cocinar, lo buscaron al principio un montón y hoy Telefe decidió a la tarde que se iba del todo este chico L-Gante”.

Finalmente, la comunicadora confirmó que el elegido para sumarse a MasterChef Celebrity es Mike Amigorena, un perfil que la emisora venía persiguiendo desde el comienzo del casting. “Lo buscaron mucho al principio, él no quiso y hoy lo convencieron. Van a tener a Mike Amigorena, que tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien”, detalló la panelista. Mike Amigorena, el galán de Punta del Este Además de remarcar el perfil carismático del intérprete, la conductora añadió un dato particular sobre el costado social del músico al destacar que es “muy querido por los abuelitos, va con su banda a los geriátricos”. Con la incorporación de Amigorena como participante de lista fija, las autoridades del canal dejaron la puerta abierta para que el referente de la cumbia pueda tener apariciones esporádicas dentro del ciclo, ya sea como figura invitada o realizando reemplazos temporales.