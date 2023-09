L-Gante destrozó a Wanda Nara por soltarle la mano

Contó cómo vivió su día a día: “Estoy muy tranquilo, agradecido con Storto, mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación. La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba”.

“Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Me lo tomé con tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”, expresó en conferencia.

En cuanto a las personas que estuvieron a su alrededor agradeció y contó que firmaba papeles o daba camisetas de Cumbia 420 para “brindarles una alegría a sus familiares. Esas cosas los hacían muy felices. Me trataron muy bien”.

"Hubo varios que me visitaron, pero varios que en cierto momento estuvieron para la conveniencia, pero después ni un mensaje ni nada. Contacto con Wanda no tuve", expresó y la dejó en evidencia. Sin embargo, ella no salió a dar su versión de los hechos.

A cinco días de recuperar la libertad, L-Gante habló luego de ser acusado por privación ilegitima de la libertad. "Quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija (Jamaica)", reconoció, antes de contar cómo fue su experiencia en prisión.

En compañía de su abogado Diego Storto y a su representante Maxi El Brother, el cantante dijo que a partir del "día 40" de detención, dejó de darle importancia al paso de "las horas". "Algo que si quiero seguir remarcando es que estuve muy tranquilo, en ningún momento deprimido", contó L-Gante en cuanto a sus casi 100 días que estuvo detenido.

A su vez, destacó su comportamiento en los días de encierro. "Era un preso normal, no tuve ninguna pelea, discusión, no tuve mala conducta, y me llevé bien con los otros presos, me tomé la tranquilidad de que llegue el momento (de la libertad) cuando llegue", contó.

Al mismo tiempo, aseguró que lo que más le interesaba era "volver a mi casa y recuperar el tiempo perdido con mi hija, que es el momento en que es chiquita".