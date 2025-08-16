¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja La expectativa sobre si se trata de una simple amistad o algo más ha generado una ola de comentarios e interpretaciones en redes sociales.









Un rumor ha encendido las redes y los medios esta semana, luego de que una figura del mundo del espectáculo fuera vista en compañía de una destacada personalidad de la política internacional. Los encuentros en lugares públicos y ciertas postales compartidas han despertado la atención y despertado especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Las imágenes en cuestión muestran a Katy Perry conversando de manera distendida con este "supuesto amor", y compartiendo una cita relajada, en un contexto muy distinto al habitual de cada uno. La cercanía y la situación causaron revuelo, sobre todo en un entorno donde ambos han pasado por cambios personales recientes.

Qué dicen los rumores de la pareja de Katy Perry y Justin Trudeau Katy Perry Redes sociales La estrella del pop Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron vistos cenando juntos este lunes en Le Violon, un reconocido restaurante de Montreal.

Ambos se encuentran actualmente solteros: Perry está separada de Orlando Bloom, quien asistió solo a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en junio, mientras que Trudeau puso fin en 2023 a su matrimonio con Sophie Gregoire, madre de sus tres hijos.

Según el portal TZM, que publicó las fotografías, la velada estuvo marcada por gestos de complicidad y miradas cómplices. Aunque los dos se sentaron en la barra de espaldas al salón, un espejo permitió captar claramente sus rostros, confirmando su encuentro.

