4 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei volvió a celebrar el viaje del papa León XIV a la Argentina: "Que su visita renueve la esperanza"

El Presidente destacó la visita del Sumo Pontífice al país, mientras se espera su llegada para el domingo. "Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra", expresó.

Por
Javier Milei junto al papa León XIV.

Javier Milei junto al papa León XIV.

El presidente Javier Milei destacó la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para entre el domingo 8 y miércoles 11 de noviembre, mientras se prepara para recibirlo en el Aeroparque Jorge Newbery tras su llegada a la Argentina. "Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra", remarcó el mandatario.

Javier y Karina Milei junto a Santiago Abascal.
Te puede interesar:

Milei en España: no fue a la inauguración de la Cumbre y se reúne con el ultraderechista Santiago Abascal

En la red social X, Milei celebró el viaje del sumo pontífice al país, que fue ratificado después de que fuera intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar. "Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", expresó.

La visita apostólica contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, comunidades religiosas y jóvenes. Karina Milei y Diego Santilli liderarán las comitivas nacionales en Córdoba y Luján, respectivamente. La Casa Rosada, a través de la Dirección General de Ceremonial, está enviando invitaciones a los gobernadores de todas las provincias, a legisladores nacionales de distintos bloques, a miembros del Poder Judicial y al cuerpo diplomático acreditado en el país.

La publicación de Javier Milei.

La publicación de Javier Milei.

Máximo Ariel Jurcinovic, sacerdote argentino y director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ya había confirmado a C5N que el Papa León XIV tendría un encuentro protocolar con Javier Milei como segunda actividad oficial de su visita. A su vez, el canciller Pablo Quirno confirmó que la agenda oficial de León XIV incluirá la recepción en Aeroparque y un encuentro en Casa Rosada, además de la misa en el Monumento de los Españoles: "El Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles".

La gira incluirá tres países sudamericanos y se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La visita a la Argentina será una de las etapas centrales del recorrido, que también contempla actividades en Uruguay y Perú.

Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del Papa está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido en Buenos Aires y mantendrá encuentros institucionales con Javier Milei y otras autoridades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La agenda también incluye encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. Al regresar a Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes.

La última jornada será el miércoles 11 de noviembre, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por América Latina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El economista brindó un discurso.

Caputo, sobre la derrota de Trump en las elecciones: "Era esperado, tal vez no por tanto"

El diputado español y titular de VOX, Santiago Abascal, y el presidente Javier Milei.

Milei partió a España: reunión con el líder de Vox y actividades de la Cumbre Iberoamericana

La comunidad educativa se moviliza a Tribunales en la Marcha de las Velas.

"No permitamos que se apague la Universidad": convocan a una Marcha de las Velas en Tribunales

El Papa León XIV a la izquierda. A la derecha, Javier Milei.

El Papa León XIV en Argentina: Javier Milei será protagonista en la recepción y en la despedida

Durante el último viaje, hubo rumores de un posible distanciamiento entre Milei y Abascal.

Milei se reunirá con Abascal durante su viaje a España

Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.

El "efecto Trump" en duda: cómo las elecciones en EEUU pueden golpear los planes de Milei

Rating Cero

Según trascendió desde el portal, la integrante del elenco de Sex se mostró muy cerca de un influencer conocido como El Wandii, quien ganó popularidad tras su paso por Gran Hermano en 2022.

¿Nació el amor? Daniela Celis fue vista muy cerca de un ex Gran Hermano y desató rumores de romance

Griselda Siciliani encarna a Moria Casan en la serie de Netflix.

Escándalo por la serie de Moria Casán: la fortuna que exige la familia Vadalá

La sorpresa de Moria Casán al enterarse sobre un proceso judicial que enfrenta Sofía Gala.
play

Moria Casán se enteró en vivo de una causa judicial que involucra a Sofía Gala: "¿Mi hija está en un sitio porno?"

En un mensaje para su pareja, la influencer atacó al cantante.

El romántico mensaje de Tamara Báez a su pareja: el dardo para L-Gante

El cuerpo de Daniel Bifulco no presentaba signos de violencia. 

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte de Daniel Bifulco

El intérprete falleció este miércoles.

Estaba muy ilusionado: el proyecto que le quedó pendiente a Daniel Bifulco antes de su muerte

últimas noticias

Felicitas Alvite enfrenta un juicio por atropellar y matar a Walter Armand en 2024

Juicio a "La Toretto": el hermano de la víctima se quebró y advirtió que "no fue un accidente"

Hace 25 minutos
Los investigadores probaron la sustracción y el ocultamiento del menor para trata o para ocultar otro hecho.

Continúa el juicio por Loan Peña: la prueba de olor en los auto de Pérez y Caillava dio más de 92% de coincidencia

Hace 31 minutos
El dólar oficial reaccionó a los movimientos internacionales.

El dólar operó sin cambios tras la derrota de Trump en las elecciones de EEUU

Hace 53 minutos
Según trascendió desde el portal, la integrante del elenco de Sex se mostró muy cerca de un influencer conocido como El Wandii, quien ganó popularidad tras su paso por Gran Hermano en 2022.

¿Nació el amor? Daniela Celis fue vista muy cerca de un ex Gran Hermano y desató rumores de romance

Hace 58 minutos
Lujá se prepara para recibir al Papa que dará una misa en Plaza Belgrano.

Visita del papa León XIV: reubicarán los históricos puestos de santería de la Plaza Belgrano

Hace 1 hora