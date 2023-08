Karol G lanzó un nuevo disco y le tiró una indirecta a su ex Anuel

Además, la producción es la primera entrega bajo su propio sello Bichota Records, es distribuida por Interscope Records y contó con un consagrado equipo de productores, que incluye a Edgar Barrera, MAG, Ovy on The Drums, y Sky Rompiendo.

La primera versión de Mañana será bonito fue publicada en febrero y se convirtió en el primer álbum íntegramente en español de una artista femenina en alcanzar el puesto uno del Billboard 200.

Karol G

El primer sencillo del disco es Mi ex tenía razón, una canción con vibras de cumbia tejana que fue inspirada por la admiración y respeto que Karol G le tiene a Selena Quintanilla.

"Ésta canción es mi bebé. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, Te Amo!", escribió la colombiana en una publicación en su cuenta de Instagram.

La letra de la canción generó revuelo entre los seguidores de la cantante ya que muchos especularon con que podría estar dedicada a Anuel AA, su exnovio. “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor”, menciona en el esribillo.