Romance confirmado: una modelo aseguró que estuvo con una actriz en medio de su escandaloso divorcio Esta afirmación cierra años de especulaciones sobre uno de los triángulos más comentados del escándalo Depp-Heard. Agregar C5N en









La declaración la realizó en un podcast, donde además habló de sus problemas de adicción.

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Cara Delevingne confirmó públicamente lo que durante años fue uno de los rumores más comentados de Hollywood. Numerosos periodistas especializados en el espectáculo venían comentando desde hace un tiempo que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard mientras la actriz atravesaba el proceso de divorcio de Johnny Depp. La confesión llegó en una entrevista para el podcast del periodista Louis Theroux, estrenada el lunes en Estados Unidos, donde el conductor le preguntó directamente sobre las versiones que habían circulado durante años.

Sin vueltas, la modelo británica admitió que ella y Heard estuvieron "entrelazadas" durante la separación de Depp, cuyo matrimonio con la actriz se extendió desde febrero de 2015 hasta mayo de 2016. Aclaró, sin embargo, que el romance no comenzó durante el rodaje de London Fields, donde los tres coincidieron, sino una vez que el vínculo conyugal ya estaba roto.

Delevingne también dio a conocer que Depp desconfiaba de la cercanía entre ambas incluso antes de la ruptura. "Creo que los celos lo volvían loco. En ese momento no pasaba nada. Después del divorcio, sí", afirmó. Ante la insistencia del entrevistador, dejó de lado cualquier ambigüedad y confirmó la relación, añadiendo además que Heard mantenía vínculos con otras personas durante esa etapa, en una aparente referencia a Elon Musk.

La declaración tiene un peso particular porque durante el polémico juicio por difamación entre Depp y Heard, celebrado en 2022, la supuesta relación entre ambas mujeres apareció en varias oportunidades como parte de los rumores que rodeaban a la expareja. Con estas palabras, la también actriz despejó una incógnita que llevaba casi una década instalada en la industria del entretenimiento.

La modelo y la actriz mantendrían un romance La faceta más oscura de Delevingne La entrevista también abrió una ventana hacia una etapa personal que la modelo rara vez expone. Cara Delevingne habló de sus problemas de adicción, del proceso que la llevó a rehabilitación y de cómo logró reconstruir su vida tras atravesar momentos difíciles. Describió su presente como una etapa completamente distinta, enfocada en su bienestar personal y en su carrera artística.

Esa reconstrucción incluyó un giro hacia la música. Luego de años como una de las modelos más importantes del mundo, con presencia en las pasarelas de las firmas de lujo más importantes y como uno de los rostros más reconocidos de Victoria's Secret, y una carrera actoral que incluyó papeles destacados en Ciudades de papel (2015), Escuadrón Suicida (2016) e Historia de terror estadounidense, apostó con más fuerza por la música en los últimos meses. Publicó los sencillos "I Forgot" y "Out of My Head" como parte de su debut solista en 2026 y comenzó a presentarse en vivo con un proyecto propio. Getty Images Ese recorrido la traerá por primera vez a la Argentina como cantante, ya que será una de las figuras del Primavera Sound Buenos Aires, que se celebrará el 28 y 29 de noviembre.