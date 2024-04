Julieta Poggio no olvida la espontánea de Coty Romero y buscaría arruinarle la carrera

Lejos de ser la única información, los detalles llenaron de críticas a la finalista de Gran Hermano 2022: "Ya tengo por lo menos 3 marcas de ropa que si trabajaban con Coty, no trabajaban más con Juli, lo pide ella misma. Eso es mucho más feo que hacer algo en un almohadón". Con esto último, aprovechó para recordar la desagradable situación de la actriz en la casa del reality show.

Entre alguna de las razones detrás de esta bronca de Poggio con Romero, mencionaron que la correntina la trató de "boluda", además de haber besado a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Este último punto evidenció que la actriz es posesiva con sus amigos, ya que no tendría por qué enojarse con ellos.

Embed URGENTE | Cuentan en #LAM que Julieta Poggio le habría solicitado a varias marcas no contratar a Coty Romero, advirtiendo con dejar de trabajar para aquellas que lo hagan. Esto también habría ocurrido con estilistas y maquilladores. pic.twitter.com/mbZsuEkI2K — TRONK (@TronkOficial) April 3, 2024

La reacción de Coty Romero a la revelación sobre Julieta Poggio

Inmediatamente después de esta noticia, se hizo viral un video publicado por la propia Coty Romero en su cuenta personal de TikTok.

Allí, realizó la mímica del tema Primer aviso de María Becerra, aunque con una pequeña modificación: "Decime qué se siente que me mandes a bajar, de todas las marcas pero me llamen igual, no me extraña de ustedes ese boicot barato, si los tengo pisados hace rato". Con estas palabras, confirmó la situación y generó un nuevo escándalo entre los ex Gran Hermano 2022.

Embed Coty no subió este tiktok por nada pic.twitter.com/VKJPgqjhU4 — TRONK (@TronkOficial) April 3, 2024

