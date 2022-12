Gran Hermano 2022: la feroz pelea entre Coti y Julieta en la que se dijeron de todo

"La verdad que sos una mierda Coti. Todos los días te gritan traidora. Cuando apenas se fue Dani me lo gritaron, estaba Nacho al lado mío", arremetió. Pero esto no fue lo único, sino que fue por más y apuntó a sacarle la máscara a la correntina: "Ya nos dimos cuenta como sos. No hace falta que aclares que venís a jugar. Yo falsa no soy".

Para concluir, Coti continúo gritando delante de todos y le contestó: "Te felicito Juli la verdad, no sabía que esto no era un juego. No sabía que acá tenía que venir a decir". Todo esto ocurrió tras la traición de la pareja de Alexis "Conejo" Quiroga, quien le hizo la espontánea a las chicas cuando les había pedido que todas voten a los hombres para unir fuerzas.