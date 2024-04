Juli Poggio reveló la verdad de su vínculo con Marcos Ginocchio: "Tuvimos un romance"

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, reveló todos los detalles de su vínculo con Marcos Ginocchio y confirmó que estuvieron en pareja. Si bien no es la primera vez que lo dice, esta vez contó en qué momento estuvieron y sorprendió.

En primer lugar, contó que no solo hubo un flash entre los dos, sino que también "hubo un gran apoyo por parte de la gente, querían que estuviéramos juntos. Caminaba por la calle, la gente me pedía fotos y me preguntaba si estaba con Marcos".