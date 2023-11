Coty Romero explotó contra el Conejo Quiroga: "Me mandó 50 mails..."

En diálogo con el programa Intrusos, Coty Romero: "Voy a mostrar esto y después chau, no lo nombro más. Me mandó más de 50 mails desde el día que nos separamos y le dije que no quería saber más nada. Cuando digo que no, es no". Con estas palabras, confirmó que no quiere saber más nada con el ex Gran Hermano 2022.