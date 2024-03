Julieta Poggio se mostró con un top bordado y un jean tiro alto que promete volver a la moda

Julieta Poggio sorprendió en sus redes sociales al realizar una producción de fotos con un look sacado de principio de los años 2000 . La influencer, reconocida por su paso en "Gran Hermano", demostró una vez más por qué es considerada una it girl, eligiendo para una de sus últimas apariciones un conjunto que capturó todas las miradas. En estas imágenes adoptó fiel a su estilo la tendencia Y2K y sus seguidores reaccionaron.

Por último, el beauty look incluyó un peinado de efecto wet hacia atrás junto un maquillaje que se destacó por sombras potentes en la mirada al tono con la ropa, delineado cat eye, rubor y labios rojo suave. Este look, curado por el asesor de imagen Lucas Mata y el peinador Mauro de Brito, se complementó con un cinturón metálico que incluyó apliques del top, reafirmando la influencia de la moda de inicios del 2000.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con una avalancha de comentarios positivos en su cuenta de Instagram. Los seguidores de Julieta Poggio, cautivados por su estilo, no tardaron en elogiar su look, calificándola de "icónica" y "espectacular". Esta elección no solo subraya su capacidad para encarnar las tendencias del momento, sino que también consolida su posición como una fuente de inspiración en el mundo de la moda, captando la atención y el aprecio de sus fans.

Para todos los gustos: la colección de microbikinis de Agostina Spinelli de Gran Hermano que son ideales para la pileta

Agostina Spinelli, una de las últimas jugadoras de Gran Hermano de salir de la casa, es una fanática de las microbikinis y en esta nota repasamos sus mejores looks. La influencer llamó la atención en sus redes sociales con una amplia variedada de trajes de baño y sus seguidores reaccionaron dejando elogios ante cada uno de sus conjuntos. Desde vibrantes estampados florales, audaces neones y atractivos modelos bicolores, demostró su gusto y habilidad para recorrer por las últimas tendencias.

Una de sus elecciones más impactantes fue una microbikini floral sobre una base azul con vivaces flores fucsias. Este conjunto de dos piezas captura la esencia del verano con su paleta de colores y diseño, mostrando el refinado sentido estético de la influencer. El traje de baño contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados. Además, le sumó unos elegantes anteojos de sol.

En otra de las fotos, se la pudo ver sumándose a la moda del animal print, el cual combinó con maestría un conjunto fucsia con detalles de leopardo. Además, le sumó breteles y volantes amarillos. Esta elección reflejó su gusto y habilidad para fusionar estampados con colores vibrantes y patrones llamativos. Sentada en una reposera y tomando mate, posó con un conjunto con un similar diseño al anterior.

La influencer también exploró la tendencia bicolor con una microbikini en verde neón y detalles negros, una pieza que redefine el audaz contraste de colores. La simplicidad del diseño, emparejado con la electricidad del neón, ofrece una visión moderna de las tendencias actuales, probando una vez más la versatilidad en su selección de moda de playa. Este conjunto contó con la diferencia de tener una bombacha ultra cavada.

En su perfil de Instagram, también tuvieron lugar las microbikinis mixtas, al mostrarse con un conjunto de dos piezas en rosa y negro. Además, le sumó una gorra rosa, para terminar de dar muestra de la combinación de su look.

El total black que sumó tanta adhesión en la temporada en numerosas famosas también formó parte de su repertorio. En una de las fotos se la pudo ver toda de negro, desde una bandana en el pelo hasta en el diseño de su microbikini. El conjunto contó con un corpiño triangular con tiras que se entrecruzan en la zona del abdomen y bombacha colaless ultracavada con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

La influencer también se sumó a la moda del rosa al vestir varios trajes de baño de este color. En una de las fotos se la pudo ver con un conjunto de dos piezas fucsia que contó con la particularidad de llevar puesto el corpiño al revés.

Al borde de la pileta, posó con un look propio de la tendencia Barbiecore en rosa pastel, al que le sumó un sombrero piluso total black.

Entre sus publicaciones, las reacciones de sus seguidores van desde el asombro hasta la admiración, con comentarios y 'me gusta' que reflejan la positiva recepción de sus looks. Agostina Spinelli demostró estar a la vanguardia de la moda y dejó en claro su habilidad para lucir los mejores conjuntos del momento, los cuales seguramente volverán a tener presencia luego de su salida de la casa de "Gran Hermano".