Catalina de Gran Hermano 2023 explotó contra Julieta Poggio: "Careta..."

"No me interesa conocerla, ¿qué querés que te diga? No dije nada, no soy careta", aseguró la santafesina que regresó a la casa de Gran Hermano 2023 con el repechaje. Tras escuchar su respuesta, la uruguaya se puso a la defensiva con respecto a la mujer que completó el podio de la edición anterior: "No te metas con Julieta, Catalina".

Para finalizar, Gorostidi lanzó una revelación final que podría valerle una sanción si así lo quisiera la producción del reality show: "No la conocés, yo sí".

