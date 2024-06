Jujuy Jiménez habló sobre los rumores de su relación con Rodrigo de Paul: "Soy una..."

El encuentro de la mediática y el futbolista fue a fines de mayo, antes de concentrarse para la Copa América y lo festejó en un boliche de Puerto Madero con amigos, influencers y modelos: “Cualquiera que me relacionen... Horrible, no me gustó nada, ni el zócalo, ni que inventen una cosa así, malísimo”.

En el programa Socios del Espectáculo en El Trece, la actriz remarcó: “Nada que ver... Encima teníamos el show de Emilia Mernes, que yo fui con todos los chicos de Rumis, Lizardo y todo el grupo de amigos que son los más. Y de ahí fue ‘che, está el cumpleaños, Rodrigo’”.

Jiménez aseguró que en su caso "tienen la necesidad de inventar una historia" y arrojó la posibilidad de que "quizás quisieron como desviar alguna noticia, información, no tengo idea". En su descargo, aclaró sobre su saludo al campeón mundial: "Fue la típica de ‘hola, feliz cumple’, y chau. O sea, en el cumpleaños había un montón de gente”.

La situación amorosa de Jujuy Jiménez

La modelo Jujuy Jiménez aclaró que actualmente está "conociendo a otra persona", por lo que no le gusto nada que la relacionen con De Paul: “No me metería ahí para nada, de ninguna manera, no me interesa”.

En este sentido, agregó: “No hay que generalizar, eso es real. Pero el futbolero me genera tramposo. No sé, desconfío mucho”.